Slik er sesongplanene til Høsflot Klæbo – står fortsatt uten representasjonsavtale

INVESTERING: Johannes Høsflot Klæbo har kjøpt seg rulleskimølle til over millionen. Foto: Ola Høsflot Klæbo

I april kom beskjeden som overrasket mange. Johannes Høsflot Klæbo takket nei til landslaget.

Verdens beste skiløper skal satse på egenhånd den kommende sesongen. Da nyheten om landslagsexiten ble sluppet sa Klæbo at han reagerte spesielt på behandlingen fra skiforbundet.

– Jeg har sagt i fra og det har ikke kommet noen vei, men nå er jeg så heldig at jeg kan stå utenfor og prøve selv om det var det siste jeg ville. Når ting er som de er føler jeg at man må sifra og dette har vært min måte å sifra på, sier skiesset på et pressetreff mandag.

TEAMET: Johannes Høsflot Klæbo hadde med seg morfar Kåre Høsflot og resten av teamet da han møtte pressen mandag. Foto: Sindre Leknes Brandsæter / Echo Media AS

– Står støtt

Han forteller at en viktig grunn til at han gikk ut av landslaget var behandlingen fra forbundet.

– Jeg vil på ingen måte si at jeg har fasit på ting, men det er mer en oppfatning på hvordan man skal behandle folk. Det er det som står fremst i panna mi.

– Jeg står støtt i mine valg og står veldig trygt på det valget jeg har tatt. Når ting blir som det blir står jeg godt her. Hvordan ledelsen driver det får være opp til dem, sier Klæbo.

RULLESKI: Johannes Høsflot Klæbo forteller om planene foran den kommende langrennssesongen. Foto: Geir Olsen / NTB

Pressetreffet foregikk på hjemlige trakter i Byåsen. Der viste han også frem sitt nyeste innkjøp, en rulleskimølle, som skal brukes flittig i årene som kommer.

Mølla har en prislapp på 1,4 millioner og kan brukes til både klassisk og skøyting. Skiskytterkongen Johannes Thingnes Bø har også investert i en slik mølle.

PÅ PLASS: Skiesset Johannes Høsflot Klæbo har bladd opp 1,4 millioner kroner for rulleskimølla som står hjemme på Byåsen. Foto: Ola Høsflot Klæbo

– Jeg kommer til å bruke mange timer på denne i månedene og årene fremover. Den kan også programmeres til å etterligne løyper som jeg skal gå i VM og OL, sier Klæbo.



Fortsatt uenige

Team Klæbo forteller også at det fortsatt er dialog med skiforbundet om en representasjonsavtale. En slik avtale må inngås mellom partene for at Klæbo skal få gå World Cup kommende vinter.

– Det jobbes med saken – og jeg håper vi kommer i mål, sier far og manager Haakon Klæbo.

FAR OG MANAGER: Haakon Klæbo forteller at Team Klæbo fortsatt ikke er i dialog med skiforbundet. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Nå er planen å ta ferie før Team Klæbo tar opp igjen dialogen.

– Vi har ingen avtale på plass. Vi hadde et mål om å ha det klar til mai, men det hadde vi ikke. Jeg trøster meg med at Tove Moe Dyrhaug har sagt at om du er god nok så får du gå, sier han om dialogen med skiforbundet.

– Jeg skulle ønske en slik avtale var i orden for lenge siden. Det er en forhandling som tar tid og gir veldig lite. Det burde vært på plass 18. mai, sier 26-åringen selv om situasjonen.

Nå trekker han seg tilbake og lar faren ta over ansvaret.

– Det er jeg som til syvende og sist tar beslutningen, men det er greit at han har kontroll på ting også kan jeg komme inn når det trengs.

VENTER: Johannes Høsflot Klæbo har overgitt hele ansvaret for representasjonsavtalen med skiforbundet til far og manager Haakon Klæbo. Foto: Sindre Leknes Brandsæter / Echo Media AS

Langrennssjef Espen Bjervig bekrefter til TV 2 at partene er i dialog og vil kommunisere når alt er avklart. Også skipresident Tove Moe Dyrhaug har tro på at de løser dette på en god måte, sier hun til TV 2.

Tre høydeopphold

Teamet rundt Klæbo forblir slik det har vært. Pappa Haakon fortsetter som manager og morfar Kåre som trener. Amerikanske Meghan Stowe fortsetter som fysioterapeut. Hun kom inn i teamet forrige vinter.

– Jeg er veldig godt fornøyd med den sammensetningen. Jeg tror at vi skal klare å få gjort mye som vi allerede har gjort, så er vi godt rustet for de månedene vi skal gjennom før vinteren, sier Klæbo.

Noe av det første Klæbo sa etter at han valgte å stå utenfor landslaget var at Skiforbundet nå slipper å bekymre seg for å betale for Klæbos høydeopphold.

FORBEREDELSER: Johannes Høsflot Klæbo under et høydeopphold i Passo di Lavazé, Italia. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Forrige sesong hadde 26-åringen 130 døgn i høyden. Også i år er planen å ha flere høydeopphold, men litt færre døgn.

– Første blir rett etter Toppidrettsveka. Det blir en måned i USA i siste halvdel i august og store deler av september. Så blir det hjem i tre uker før vi reiser ned til Livigno igjen og blir der en måned. Så kommer vi hjem tett på Beitostølen også blir det en ny runde igjen i forbindelse med jula.