Slår isbre-alarm: – Rett og slett krise

– Det ser helt forferdelig ut. Det er ikke noe å lure på – det er verre enn noensinne, sier sportssjef for alpintlandslaget Claus Ryste til TV 2.

En drøy måned før sesongstarten i Sölden er situasjonen kritisk på Europas isbreer. Sommeren i alpene har vært svært varm. Breene krymper drastisk.

– Det er jo bare å innse at det blir vanskeligere og vanskeligere. Det gjør det jo. Det har vi sett i Sveits blant annet, hvor man har måttet stenge Zermatt i sommer. Det er jo kanskje aller første gang at skjer, sier herrenes landslagssjef Steve Skavik.

FORSVINNER: Dette bildet viser turister som går på bar bakke ved Tsanfleuron-passet i Alpene nylig. Is har dekket bakken der i 2000 år. Foto: FABRICE COFFRINI

– Det er veldig tydelig

Aleksander Aamodt Kilde har sett utviklingen med det blotte øyet siden han startet alpintkarrieren. De siste tre ukene har alpintlandslaget tilbrakt i Chile og på New Zealand.

Der har alpinistene også vært tidligere somre, men stjernealpinisten er klar på at det ikke er mange steder igjen i Europa å kjøre på denne tiden av året.

– Det er veldig tydelig. Jeg har ikke sett breene som de er i Europa nå så lenge jeg har holdt på. Men det har endret seg mye her også (Chile), sier Kilde.

BRAKSESONG: Aleksander Aamodt Kilde vant både Super-G og og utforcupen forrige sesong. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

– Rett og slett krise

Alpinlegenden Aksel Lund Svindal er tydelig på hva han mener om situasjonen.

– Jeg tenker at denne utfordringen er jævlig synd, sier Svindal til TV 2.

PENSJONERT: Lund Svindal la opp etter 2019-sesongen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er dessverre ikke overraskende, men det som er overraskende er at det går enda fortere enn vi hadde trodd. Det var riktignok en ekstrem sommer, men det er ingen hvilepute. Når man vet hvor vi er på vei, og man så været og temperaturene som var i sommer, så blir dette to minuser. Det betyr ikke pluss i dette tilfellet. Det er rett og slett krise for isbreene i Europa.

Aamodt Kilde, som vant både Super G- og utforcupen forrige sesong, tror alpinistene må belage seg på å være mer kreative i årene som kommer.

– Vi må se annerledes på ting. Dette er ting som endrer seg, og da må også vi endre oss. Vi må se på hvilke forskjellige muligheter vi har. Sesongene vil kanskje bli kortere, så vi må muligens se på når vi drar på ski. Dette er viktig for FIS å tenke på.

Kilde vil si sin mening

– Kanskje man må endre tidshorisonten på sesongen? Snevre inn, kjøre mer effektivt, reise mindre og få til en mer komprimert sesong. Det handler mye om økonomi også, og det er lett for meg å stå her uten alle tallene, men det er en utfordring vi ikke har hatt før og da må vi ta det mer seriøst enn det man hadde trodd i utgangspunktet.

– Er tankene dine noe du kommer til å ta opp med folk høyere i systemet?

– Fokuset for meg er i første omgang å holde meg i toppen, men får jeg muligheten kommer jeg til å si det jeg tenker og komme med noen forslag som kan gjøre ting bedre. Man er ute etter vinn-vinn-situasjoner: Både at sporten blir mer interessant, men også at vi får mulighet til å drive på med den, sier Kilde.

Flere spørsmålstegn

I tillegg til klimakrisen står Europa midt i en energikrise. Alpinsjef Ryste vedgår at det er mange spørsmålstegn før sesongstart.

– Energikrise, snømangel og korona. Det er bekymringsverdig, men dette er ytre faktorer og vi må bare gjøre som vi alltid gjør: Tilpasse oss verden slik verden er. Noe av det vi er best på er å tilpasse oss det umulige. Det viste vi under pandemien, sier Ryste.

KLAR FOR VINTEREN: Alpinsjef Claus Ryste er klar på at alpinistene har vært flinke på å til tilpasse seg det ukontrollerbare. Foto: Tore Meek

Det er en drøy måned til sesongstarten i Sölden. Pressesjef for verdenscup-åpnignen Ernst Lorenzi føler seg sikker på at det blir renn.

– Kommer det snø som normalt, bør dette gå bra. Men det blir nok mer jobb på guttene i løypene i år, erkjenner han.

FIS skriver i en mail til TV 2 at den offisielle snøkontrollen, som finner sted 10 dager til to uker før rennhelgen vil vurdere tilstanden - og at de ikke vil spekulere i forholdene før den tid.

PS! Alpinistenes verdenscupåpning i Sölden ser du på TV 2 22. og 23. oktober.