Slaktes: – Som ekle kakerlakker

Se VM i skiskyting på TV 2 Direkte og Play onsdag fra klokken 14.00.

Det er den tidligere skiskytteren Anfisa Reztsova, som kan vise til 11 verdenscupseire, som går ut mot de norske skiskytterprofilenes standpunkt.

– For å være ærlig så har nordmennene alltid vært mot oss. Det gjelder Bø-brødrene og de andre. Derfor er ikke dette overraskende. Vi er deres største konkurrenter og vil alltid være sterkere enn dem, sier Reztsova til Sport24.

– Det er derfor de er imot at vi skal delta i internasjonale konkurranser. Sånn har det alltid vært. Nordmennene klatrer overalt som ekle kakerlakker, mener hun videre.

KLART STANDPUNKT: De norske skiskytterne vil ikke ha russiske eller belaruiske utøvere tilbake til idretten. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Ingen rett til å uttale seg

Den internasjonale olympiske komité, IOC, har åpnet for en retur av utøvere fra Russland og Belarus. De norske utøverne har likevel vært klare på at det ikke er ønskelig.

– Jeg har ikke ønsker om at de skal komme tilbake å konkurrere før krigen er over, har Tarjei Bø uttalt til NRK.

– Vi skulle jo gjerne hatt alle utøverne til start, men jeg tror det er veldig naivt å tenke at man kan skille idrett og politikk hundre prosent, sa Ingrid Landmark Tandrevold til kanalen.

De to, i tillegg til Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lærgreid og Marte Olsbu Røiseland har fått russere til å se rødt.

En annen tidligere skiskytterprofil, Olga Zaitseva, er også misfornøyd med meldingene.

– Kommentarene til utøverne er overflødig. De har ingen rett til å uttale seg siden de gjør sport til politikk. Sport er ikke politikk og de to tingene må holdes atskilt. Idrett er en arena for fred hvor det ikke skal være konflikter, sier Zaitseva.

REAGERER: Den tidligere skiskytterstjernen Olga Zaitseva (44). Foto: Heikki Saukkomaa

Botnan svarer

VG omtalte saken først i Norge. De har vært i kontakt med landslagssjef Per Arne Botnan, som ikke har sett uttalelsene. Han svarer:

– Kritikken faller på sin egen urimelighet. Utøverne er i et land og representerer en nasjon hvor politikk og idrett går hånd i hånd. Så lenge Russland driver en krig mot et annet land så er ikke det forenlig med at de skal delta i et idrettsarrangement, sier Botnan til avisen.

URIMELIG: Landslagssjef i skiskyting, Per Arne Botnan, mener det er helt på sin plass at russiske og belarusiske utøvere ikke får delta. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Ingen kan hevde noe annet enn at det er sterke bindinger mellom idrett og politikk. Vi ser utøvere som brukes og stiller opp når makteliten skal vise seg. At idrettsutøvere får militære utmerkelser når de gjør det godt, sier Botnan videre til VG.

VM i Oberhof starter onsdag 8. februar med miksstafett, som du kan se på TV 2 Direkte og Play!