Skuffende av Aamodt Kilde – dropper som ventet slalåmdelen

Aleksander Aamodt Kilde tok det overraskende rolig i super-G-delen i alpinkombinasjonen i VM.

Han havnet langt unna teten, og dermed dropper han slalåmdelen. Aamodt Kilde var over sekundet bak den franske lederen Alexis Pinturault.

– Jeg ble enig med trenerne om at det ikke var noe vits i å risikere noe nå før et lengre mesterskap. Det er alltid kjipt å ikke kunne gjennomføre konkurranser, men sånn er det. Jeg vet jeg kan kjøre renere og gi mer gass, så det bør holde til et bra renn om et par dager, sier Kilde til TV 2, etter rennet.

Han sier videre at avgjørelse på å kjøre roligere nå, gikk litt ut på å kjenne på terrenget.

Valget om å stå over slålåm-delen kom ikke overraskende. Kilde var i forkant usikker på om han ville fullføre VMs første øvelse.

Sår og vond hånd

Trøbbel med høyrehånden har stoppet ham fra å trene slalåm.

– Hånda er sår og vond. Det er vondt i starten, men med smertestillende går det fint. Det er slalåmen det står på, resten er null stress. Vi får se om jeg stiller, så får vi egentlig ta det derfra, sa Kilde søndag.

HÅNDSKADE: Aleksander Aamodt Kilde kjenner det i høyrehånden etter bruddet han pådro seg i Kitzbühel, for litt under tre uker siden. Foto: Lise Åserud

Fartskongen fra Lommedalen tar ingen sjanser som kan gå utover VM-utforen senere i uken. Der blir det viktig å ha en hånd som funker.

– Jeg er avhengig av å kunne stake hardt fra start for å henge med på toppen.

Forrige gang Kilde deltok i en superkombinasjon, tok han sølv i Beijing-OL (2022). Siden har han ikke kjørt en konkurranseslalåm.

Torsdag stiller 30-åringen til start som en av favorittene i super-G. Der jakter han på sitt aller første mesterskapsgull.

– Alt er mulig

Atle Lie McGrath fikk en nydelig start og så grønt ved de første passeringene under super-G-delen. Like fort gikk det ikke nedover partiet, og han endte langt nede på listen etter å ha havnet 1,25 bak lederen.

– Jeg startet veldig fint, også hopper jeg vanvittig langt på første hoppet, og stivner litt etter det. Det er irriterende at jeg ikke turte å «gå mer for det» i en bakke jeg kan kjøre veldig fort i, sier McGrath til TV 2.

Mot slalåm-omgangen er han mer positiv.

– Alt er mulig og jeg vet akkurat hva jeg må gjøre. Jeg er i en fin posisjon, avslutter han.

VET HVA SOM SKAL TIL: Atle Lie McGrath er klar for å gjøre sitt ytterste i slalåm-delen av superkombinasjonen. Foto: FABRICE COFFRINI

Adrian Smiseth Sejersted hadde startnummer 31, men kjørte ut på det øverste partiet. Dermed er Lie McGrath den det eneste norske innslaget i slalåmdelen senere i dag.