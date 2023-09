Skremmende melding til svenskene: – Øker noe enormt

UROLIG: Frida Karlsson uttalte nylig at hun er redd for «mammaeffekten» hvis Therese Johaug faktisk skulle bestemme seg for å gjøre comeback. Foto: LISI NIESNER

– Som nordmann tenker jeg at vi skal skremme de litt, humrer Katrine M. Owe.

Hun er forsker ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, og kan fortelle at Frida Karlsson og co. har sine grunner til å bekymre seg for «mammaeffekten» hvis Therese Johaug skulle gjøre comeback.

Hun forklarer:

– I et svangerskap skjer det enorme endringer med kvinnekroppen, særlig med tanke på hjertet og blodomløpet.

– Sagt på en litt enkel måte, gir det å være gravid i seg selv en slags «treningseffekt». Det vil si at noen av de samme endringene som forekommer ved trening, forekommer også i en graviditet. Slagvolumet, det vil si mengden blod hjertet pumper ut for hvert slag, øker noe enormt. Blodvolumet og hjertefrekvensen øker også mye, forteller Owe.

FORSKER: Katrine M. Owe. Foto: Maria Nydal

Dette kan være gunstig for nybakte toppidrettsmødre.

– Vi tror at de som er godt trent og klarer å trene gjennom graviditeten, gjerne har en tilleggseffekt, sier Owe.

– Det høres ut som man kan bli bedre?

– Det kan være fordelaktig, men vi vet ikke enda om dette kan være gjeldende for alle kvinnelige toppidrettsutøvere som har gått gjennom en graviditet. Det finnes ikke så mange som Marit Bjørgen og Therese Johaug i befolkningen, men man har jo sett at kvinnelige idrettsutøvere har kommet tilbake etter svangerskap og oppnådd gode resultater i sin idrett.

– Men det er ikke sånn at man kan spasere rett fra mammaperm og opp på pallen, ler hun.

Gjorde monstercomeback

En som vet mye om det å gjøre comeback etter fødsel, er skiskytterlegenden Liv Grete Skjelbreid.

Hun fikk sitt første barn som 29-åring i 2003.

Ett år senere ble hun VM-dronning i Oberhof. Fire gull ble fasiten.

– For min egen del gikk det meste på skinner. Jeg tok aldri avgjørelsen om å komme tilbake før jeg stod på startstreken. Jeg trente bare som om at alt var mulig, og følte derfor ikke noe press på å komme tilbake. Det var nok også litt av planen for å klare å være tålmodig nok på treningene, forteller Skjelbreid til TV 2.



SKISKYTTERDRONNING: Her viser Liv Grete Skjelbreid frem VM-gullene hun vant ett år etter at hun ble mor for første gang. Foto: Heiko Junge

Noen farer?

Nettopp tålmodighet er et nøkkelord, ifølge forskeren.

Owe forteller at man for eksempel kan få litt redusert beinmasse når man er gravid, samt etter fødselen når man ammer.

Da kan man for eksempel være mer utsatt for tretthetsbrudd.

– Tålmodighet er en viktig faktor. Det er en gradvis opptrening som skal skje der, og det er mye som skjer gjennom et helt svangerskap og en fødsel, som også en toppidrettsutøver må ta hensyn til.

– At Johaug kan ha effekt av å ha vært gravid, er ikke utenkelig. Men det krever mye. Det er ikke bare det som skal til. Jeg vil heller snu på det og si at det i hvert fall ikke er noe hinder for at hun skal komme tilbake, understreker Owe.

For Skjelbreid bød comebacket på få problemer.

– Jeg hadde bare litt problemer med hoftene som tålte mindre skøyting etter fødselen. Men det var bare små justeringer i treningsarbeidet og en god dose tålmodighet, poengterer skiskytterlegenden.



POSITIV VIRKNING: Liv Grete Skjelbreid sier at for henne var det «veldig mange ting som ble mye bedre». – Å få satt idrett i et perspektiv, hadde en god effekt, sier hun. Foto: Vidar Ruud

Hun tror at hun først og fremst fikk en effekt av det å stå på sidelinjen i et år.

– For meg var det veldig motiverende. Etter mange år med trening følte jeg at kroppen min hadde behov for en pause. Jeg synes derfor det er vanskelig å si om det var mammaeffekten eller motivasjonene som gjorde at det ble en bra sesong etter at Emma ble født, sier Skjelbreid.



Heftig påstand

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener at svenskene har god grunn til å frykte et Johaug-comeback, enten «mammaeffekten» skulle slå til eller ei.

– Det er lite som tyder på at Therese ikke hadde vært best også om hun hadde fortsatt etter OL, selv om kanskje særlig Ebba Andersson tok et nytt steg da hun gikk fra å kjempe om seirer til å kjempe om andreplassene, er Skinstads vurdering.



ARVTAKERNE: Ebba Andrsson (i midten) vant tremila i ski-VM med knusende margin. Anne Kjersti Kalvå tok sølvet, mens Frida Karlsson tok bronsen. Foto: BORUT ZIVULOVIC

Og skulle det bli mammaeffekt: Desto verre.

– Historisk sett har man også sett en rekke utøvere komme tilbake sterkere enn noen gang etter fødsel, og det er klart det ville blitt krevende å slå en «Super-Johaug», fortsetter langrennseksperten.

Foreløpig nyter medaljedronningen fra Dalsbygda livet som mamma, men:

– Jeg håper og tror vi ser Johaug på startstreken i VM i 2025. Med et historisk tøft VM-program for damene – attpåtil i tøffe løyper – holder jeg allerede nå Johaug som gullfavoritt på femmila i Granåsen, sier Skinstad.



Skjelbreid vil ikke spekulere på hvorvidt Johaug kommer til å gjøre comeback. Men hun har i så fall troen på et godt resultat.

– Hvis hun ønsker det selv, ville det vært en større sensasjon om hun kom tilbake på et dårligere nivå enn hun har vært. Om hun velger å gå for et comeback, kommer hun til å være der vi er vant til å se henne, spår skiskytterlegenden.



HYLLET: Therese Johaug fikk en rørende avskjed av lagvenninnene etter tremila i Holmenkollen i 2022. Foto: Terje Pedersen

Uttalte seg om Bjørgen

Johaug ønsker ikke å kommentere saken.

Manager Jørn Ernst skriver i en SMS til TV 2 at hun fortsatt er «hundre prosent fokusert på familie og barn».

Skidronningen var imidlertid inne på tematikken da Marit Bjørgen annonserte at hun ville gjøre comeback etter fødselen.

– Marit får nok en skikkelig «mamma-effekt» i Lahti-VM. Det er mange som har lyktes utrolig godt etter at de har fått unger og vært i god form, sa Johaug til NRK sommeren 2015.