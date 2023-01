Skremmende beskjed til konkurrentene: – Jeg mener det

BLID: Henrik Kristoffersen mangler sin første seier for sesongen, men har likevel god grunn til å smile over egne prestasjoner så langt. Foto: Patrick Steiner / Bildebyrån

– Det kommer nå. Jeg mener det, sier Henrik Kristoffersen til TV 2.

Norges beste slalåmkjører gjennom tidene står med 28 seirer totalt i verdenscupen, men denne sesongen har Kristoffersen foreløpig ikke kunne feire for seier – til tross for at han har vist meget sterk form på sine nye ski.

Debuten med Marcel Hirschers Van Deer-ski kom i Sölden, der han kapret tredjeplassen og kvittet seg med sitt årelange spøkelse på alpintsirkusets startsted.

Før slalåmrennet i Garmisch-Partenkirchen står han med tre strake andreplasser.

Om Odermatt: – Han tøyer strikken lenger og lenger

– Vi har fortsatt litt å gå på, og det tror jeg ikke det er mange andre som har. For eksempel Marco Odermatt, selv om han sikkert vil si det motsatte, spekulerer Kristoffersen.

NEST BEST: Henrik Kristoffersen måtte ta til takke med andreplass under kveldsrennet i italienske Madonna Di Campiglio rett før jul. Foto: Gintare Karpavici / BILDBYRÅN

Sveitseren har vært suveren de siste sesongene, men Kristoffersen tror det skal bli tøft for ham å holde trykket oppe.

– Han flyr på en sky, og når han gjør en feil, redder han seg alltid inn igjen. Jeg har hatt det slik jeg også, så jeg vet hvordan det fungerer. Men å holde den flyten han har nå de neste ti årene, tror jeg ikke er menneskelig, sier nordmannen om Odermatt, som figurerer i både storslalåm, super-G og utfor.

Kristoffersen trekker fram storslalåmrennet i Alta Badia i desember, dagen etter den sagnomsuste Val Gardena-utforen, som ett eksempel.

HERJER: Marco Odermatt er alpinsportens nye superstjerne. Foto: Patrick Steiner / Bildebyrån

– I førsteomgangen i Alta Badia tror jeg han tok lett på det, mens han nok var rimelig på maks i de tre andre omgangene. Det kan vi nordmenn i hvert fall håpe på. Da begynner vi andre nordmenn å nærme oss, for han tøyer strikken lenger og lenger. Og når den strikken ryker … da kan ting bli seigt for ham, selv om jeg selvsagt ikke håper det.

Hirscher-dialog: – De er ganske klare på det

Selv holder Kristoffersen løpende dialog med far og sønn Hirscher om ståa på Van Deer-skiene.

Den legendariske duoen har gitt sin tidligere norske konkurrent klokkerklar beskjed om at de er svært fornøyde med starten av samarbeidet.

– De er sinnssykt happy med resultatene. Jeg er mindre happy med resultatene enn dem, men er nok til gjengjeld mer happy med utstyret enn det de er. De mener det ligger et mye større forbedringspotensial der.

– De har sagt det, ja?

– Når det gjelder utstyr, ja. I en idrett hvor utstyret har såpass stor betydning, så vil en del av sporten alltid handle om å utvikle det til det bedre. Hvis ikke bommer man fullstendig. De er ganske klare på at det kan bli en god del bedre enn det er nå, fordi de lærer meg å kjenne og tilpasser utstyret mer og mer til meg. Det er slike ting som tar litt tid.