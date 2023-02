– Skjønner jo at det kan oppfattes som litt arrogant

KRANJSKA GORA (TV 2): Den omstridte VIP-traileren til Norge i VM skaper reaksjoner, men langrennssjef Espen Bjervig står fast på at den er for vanlige folk.

Norge har parkert en trailer for sine VIP-gjester ved inngangen til langrennsstadion i Planica, og det har skapt reaksjoner.

Som TV 2 fortalte om på mandag, fikk VIP-traileren Petra Majdic, Slovenias beste langrennsløper gjennom tidene, til å steile.

– Hva i helvete er det Norge holder på med? Trenger Norge å gjøre mindre skinasjoner enda mindre? Greit nok at de har råd til å betale 6000 euro for å stå parkert her for sine sponsorer, men langrenn trenger nå mer enn noen gang at det blir mindre forskjell mellom nasjonene både sportslig og økonomisk, sier Majdic.

SKAPER REAKSJONER: Denne VIP-traileren skaper reaksjoner i VM. Foto: Ernst A. Lersveen, TV 2.

– Skjønner det kan oppfattes som litt arrogant

Hoppkvinnenes trener Christian Meyer medgir overfor TV 2 at han skjønner den råflotte VIP-traileren til skiforbundet kan oppfattes som arrogant.

– Nå har jeg bare lest det som står i avisene, men om du parkerer bussen foran vertsnasjonens VIP-telt, så skjønner jeg jo at det kan oppfattes som litt arrogant. Men jeg velger å tro at de ikke har gjort det med viten og vilje, da, sier Meyer, som innrømmer at hopplandslaget ikke kommer til å besøke VIP-traileren.

– Vi har ikke blitt invitert inn der så vidt jeg husker. Men det går helt fint å ikke være invitert, mener landslagstreneren for hoppjentene.

Pressemøte for sportsjefene i Kranjska Gora sentrum før ski-VMi Planica. Espen Bjervig, langrennsjef. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hevder traileren er for vanlige folk

Langrennssjef Espen Bjervig skjønner imidlertid ikke helt kritikken. Han hevder det ikke kun er et møtested for VIP’ene, og at også vanlige folk har anledning til å komme på besøk.

– Jeg skjønner ikke helt hvor det VIP-begrepet kommer fra. Vi har hatt disse siden VM i Lahti (i 2017, red. anm), der alle våre samarbeidspartnere har gått sammen for å leie en trailer som et samlingssted, sier Bjervig, og fortsetter:

– Jeg håper at alle norske supportere her nede kan komme inn og høre smøresjefen som prater om smøring og trenerne om hva som skjer. Det er definitivt ikke et VIP-opplegg, det er et opplegg som er gratis med åpne dører og det vil bli servert kaffe og vafler, mener han.

Han innrømmer at det kan høres råflott ut med den gedigne traileren på parkeringsplassen, men understreker at både Petra Majdic og alle andre er velkommen inn.

– Ja, og jeg hadde syntes det var kjempemorsomt om slovenerne for eksempel hadde satt opp en svært trailer i Holmenkollen, og masse slovenere kom og så på, konstaterer Bjervig.

Pressemøte for sportsjefene i Kranjska Gora sentrum før ski-VM i Planica. Ivar Stuan, sportsjef kombinert. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vil ikke være arrogante og pompøse

Han får full støtte av sportssjef for kombinertlandslaget, Ivar Stuan. For også han synes VIP-traileren bare er en god ting.

– Den traileren er helt suveren. Den kan andre få lov til å komme inn i. Det er et fint samarbeid mellom langrenn og kombinert. Så skal våre sponsorer og andre sponsorer være der. Jeg tror det er viktig at vi som stor skinasjon «bjudar på». Om noen synes den er for stor får det være deres problem. Jeg tror ingen har noe problem med det, sier Stuan til TV 2.

Stuan har heller ingen problemer med at VIP-traileren har skapt både oppmerksomhet og harme før VM-starten torsdag.

– Det er helt fint traileren skaper oppmerksomhet. Vi skal ikke være arrogante og pompøse. Vi skal være ydmyke og vise at vi vil at det skal bli et bra ski-VM. Det kommer det til å bli også er det fritt frem å bli med på et opplegg som andre kan gjøre også, sier Stuan, og slår fast:

– VM i Planica er helt fantastisk. Neste gang er det vi som skal ha VM i trondheim med et nydelig anlegg. Jeg tar gjerne en trailer der også.

PS: Hopplandslagets trener Alexander Stöckl ønsket ikke å kommentere den omstridte traileren på tirsdagens pressetreff.