Skiskyttere bekrefter: Vurderer supergrep til VM

SUPERGREP TIL VM?: Sturla Holm Lægreid og Endre Strømsheim vurderer å bruke helt nye bindinger under årets VM i skiskyting. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

LYGNA (TV 2): En helt ny binding kan bli to av de norske skiskytternes «hemmelige våpen» i Nove Mesto.

Det er en knapp uke igjen til VM braker løs i tsjekkiske Nove Mesto.

De norske skiskytterne er på Lygna for de siste forberedelsene før avreise. Der tester både Sturla Holm Lægreid og Endre Strømsheim den nye «superbindingen» TV 2 omtalte i slutten av januar.

Nå vurderer de to å bruke det nye bindingssystemet i VM.

– Nå er det systemet blitt skikkelig bra og vi er begynt å teste det. Jeg har testet det på hardøkter og langturer. Når du skyver fra, det som var en liten ventefase før er på en måte borte nå, som gjør at du får en enda bedre respons i skyvet, forteller Strømsheim til TV 2.



– Går du med disse bindingene i VM?



– Hvis det ikke skjer noe veldig spesielt i at jeg får noen vondter, så blir det de bindingene i VM.



Lægreid vurderer det samme.

– Jeg har fått testet bindingene hjemme nå og synes det kjennes lovende ut. Litt usikker om jeg skal gå med de ennå, men jeg finner nok ut av det i løpet av de neste dagene, sier han til TV 2.



– Hva er det som gjør disse bindingene bedre?



– Festetpunktet er litt mer under foten og min følelse er at jeg får litt raskere kontroll på skiene etter skyvet. Det er en fordel kanskje når man skal gå fort. Vurderingen min blir om jeg skal gå med nye bindinger eller nye sko.



BESTEMT SEG: Endre Strømsheim har bestemt seg for å bruke de nye bindingene i VM. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Når må du bestemme deg?



– Jeg kan bestemme meg på innskyting på selve dagen, egentlig. Så det er ikke en avgjørelse jeg må ta nå. Det er veldig lett å bytte mellom de to systemene, men jeg har lyst å teste bindingene i løypene i Nove Mesto først, sier Lægreid.

Knuste konkurrentene i EM

Det var i EM i januar at rekruttløperne Vebjørn Sørum og Johan-Olav Botn tok i bruk den nye bindingen før første gang. De tok gull og sølv på normaldistansen.

– Dette gikk vi med på normaldistansen i EM, og vi ble nummer en og to. Dette funker og er kommet for å bli, sa Sørum til TV 2 etter gullet.

Bindingen, som har vært jobbet med i ti år, er festet litt lenger bak enn det gamle systemet. Det gjør at festepunktet er på tåballen og at man får mer trykk ned i snøen.

– Jeg har snakket med Vebjørn og Johan-Olav og de sier det bare er å kjøre på. Det er ikke noe å lure på, så jeg er absolutt klar for det, sier Strømsheim.



– Det kommer litt an på føret og sånn, men det er helt klart at vi kan ha en liten fordel. Sånn som nivået er nå, i hvert fall innad i det norske laget, kan en liten fordel her og der være forskjellen på gull, sølv eller ingen medalje. Det føles godt, understreker Strømsheim.



NY BINDING: Lægreid og Sørum tester det nye bindingssystemet på Lygna før VM. Foto: Tom Rune Orset

– Litt skummelt



Per nå er det kun utøvere som går på kombinasjonen Rottefella-binding og Madshus-ski som kan bruke den nye «superbindingen». Sturla Holm Lægreid og Endre Strømsheim er to av dem.

Også tyske Benedikt Doll og Roman Rees har den samme kombinasjonen.

– Det er kult. Jeg vil tro de andre merkene kommer etter hvert, men det er kult å være i forkant av utviklingen. Tilbakemeldingene fra Madshus og Rottefella er at det er et bra system og at vi kanskje kommer til å gå litt raskere på ski med det, så det får vi håpe, sier Lægreid.



– Synes du det er et skummelt valg å ta?



– Ja, å bytte fra det man har gått på i mange år, er litt skummelt, særlig å bytte til noe man ikke har gått skirenn med før. Men igjen, når jeg så at de gjorde det så bra i EM med det systemet og kjenner selv på hardøkt at det sitter bra, så blir den terskelen mye lettere å gå over.



– Ryktene sier at tyskerne er veldig fornøyde, sa TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen da bindingen første ble testet av Sørum og Botn i EM.



Thingnes Bø: Frykter ikke VM-grepet

Johannes Thingnes Bø, som ikke har det samme systemet, frykter ikke konkurrentene mer om de skulle ta i bruk det nye bindingssystemet i VM.

– Nei, det gjør jeg ikke. Det hadde nok vært et våpen som kanskje jeg også hadde snakket om dersom jeg var i deres sko. Dette er bare noe du prater om for å bygge opp om dine egne partnere, smiler Thingnes Bø.