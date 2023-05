Skiskytter Eivind (22) fortsatt savnet

Politiet har få spor å gå etter i søket etter skiskytter Eivind Sporaland. Foreldrene oppfordrer alle til å være oppmerksomme og gi tips til politiet i saken.

Dersom du har tips i denne saken. Ring politiet på 02800.



Eivind Sporaland har vært savnet siden søndag 19. mars. Det ble umiddelbart igangsatt en massiv leteaksjon, uten at 22-åringen ble funnet. Hjemme i Sandnes venter familien fremdeles på livstegn.

FORTSATT SAVNET: Eivind Sporaland under en påsketur i fjor. I mars ble han meldt savnet. Det er han fortsatt. Foto: Privat

– Eivind hadde flere planer for framtida. Han er sosial, med godt nettverk. I tillegg til å være sportsinteressert, er han også glad i friluftsliv, sier foreldrene til TV 2.

Foreldrene ønsker ikke navn og bilde i saken, men heller fokus på å finne sønnen.

Sporaland er en aktiv skiskytter fra Sandnes i Rogaland og har bodd på Lillehammer i snart tre år. Her har han kombinert satsing på idretten med byggingeniør-studier ved NTNU Gjøvik.

Fant bilen

– Eivind ble akutt psykisk syk. Han var åpen og snakket med nærmeste venner og familie om ting han opplevde vanskelig dagene før han forsvant, sier foreldrene.

Trenger du noen å snakke med? Kirkens SOS: 22 40 00 40

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Røde Kors (Kors på halsen): 800 33 321

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Mental Helse Ungdoms hjelpechat: https://mentalhelseungdom.no/ Du kan også nå Kirkens SOS på melding eller chat: https://www.soschat.no/ Mental helse melding/chat: sidetmedord.no

Sammen med to gode kamerater oppsøkte han legevakten lørdagskvelden 18. mars, men ble sendt hjem igjen.

Samme kveld kjørte faren fra Sandnes til Lillehammer for å støtte og hjelpe sønnen. Søndag forsvant den unge skiskytteren fra bostedet sitt og etterlot seg få spor.

– Det gikk under en time før han ble meldt savnet til politiet. Venner av familien fant bilen hans ved Balbergkampen, og leteaksjonen kom raskt i gang, forteller foreldrene videre.

Jobber med å knekke telefon-kode

Politiet har fått over hundre tips i saken.

– Hypotesene vi har jobbet etter fra starten, er om det er snakk om at han ville forsvinne, om han er utsatt for en kriminell handling, eller selvmord. Det er ingenting som tilsier at det har skjedd noe kriminelt. Når det gjelder de andre hypotesene har vi ikke kommet nærmere noe svar, forteller etterforskningsleder Ragnhild Ouren.

STARTET SPLEIS: 73 500 kroner ble samlet inn til Røde Kors etter leteaksjonen for Eivind Sporaland. Foto: Skjermbilde

– Hvilke spor har dere?

– Vi har funnet telefonen hans. Den har vi ikke fått åpnet. Vi må knekke koden for å komme inn på telefonen. Det kan ta tid. Vi har også undersøkt DNA-spor i forbindelse med et hytteinnbrudd i området. Det var det ikke treff på.

– Hva kan telefonen gi dere av spor videre?

– Det kan si noe om søkehistorikk, motiv og tanker i forkant, som ikke er kjent nå.

– Hva har vært krevende i etterforskningen?

– At man får inn mange tips, og må undersøke ganske bredt i forbindelse med vurderingen av disse. I slike saker, der folk forsvinner, er det krevende å finne motivet for å forsvinne. Det har vært ganske uklart hele tiden.

– Etterforsker dere som om han er i live?

– Etterforskningen er med tanke på å finne ut av motivet for å forsvinne, slik som med telefonen. Vi har ikke gått over til å søke etter en omkommet. Det tas fortløpende vurderinger på om dette er noe man skal gjøre, men det krever konkrete områder å lete i.

EIVIND SPORALANDS TRENER: Aasmund Kjøllmoen Steien forteller at nyheten om forsvinningen kom som et sjokk på ham og utøverne. Foto: Johannes WIken

– Påvirker utøverne å ikke vite



Eivind Sporaland er en del av et utvidet tilbud på Team Woodcon.

Trener Aasmund Kjøllmoen Steien forteller at forsvinningen kom som et sjokk.

– Det var veldig intenst første uken, da vi fikk beskjeden. Vi var helt avhengig av å samle oss og brukte mye tid på dialog og å møtes fysisk.

Utøverne på laget var med å lete ganske tidlig i prosessen, og fikk se hvordan politiet og redningstjenesten jobbet.

– Vi trenerne har ikke vært inne til avhør, kun hatt dialog med politiet. Løpere på laget har imidlertid vært inne til avhør, forteller Steien til TV 2.

– Hvordan er stemningen i gruppen nå?

– Det påvirker utøverne å ikke vite. Det er med oss hver eneste dag, men stemningen i miljøet er i hovedsak basert på det vi driver med daglig. Det er en ny sesong og det er der fokuset ligger, selv om saken ikke er glemt.

Foreldrene til Eivind Sporaland håper at alle er oppmerksomme og kan bidra til å løse saken ved å tipse politiet med informasjon som kan være relevant.

– Folk som ikke kjenner Eivind, kan lett tenke at han må ha vært en person som har slitt med dårlig psykisk helse lenge. Slik var det ikke. Han var en livsglad ung mann, og sykdommen rammet brått og brutalt.

