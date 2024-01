Skikrangel eskalerer – vil fortsette med hets

Det var i et intervju med SVT tirsdag at langrennsstjerne William Poromaa kom med kraftige stikk mot skiskyting.

– Jeg liker ikke skiskyting, og kan bli litt «trigget» av at folk liker det så godt. Jeg har problemer med skiskyting. Det blir litt mye. Jeg synes den er litt «beige», sa Poromaa.



Han fikk videre spørsmål om skiskyttere er mislykkede langrennsløpere. Til det svarte Poromaa følgende:

– Ikke mislykkede, men … altså, ja. «Faen, det er litt tøft å gå fort på ski, så da prøver jeg å skyte litt også. Hvile litt mellom slagene.» Litt sånn føler jeg det er, for å være helt ærlig. Det har jeg følt siden jeg var liten.



SKIKYTTER-STIKK: William Poromaa er ikke forsiktig i kritikken om skiskyting. Nå slår Johannes Thingnes Bø tilbake. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Uttalelsene har ført til en ordkrig i sosiale medier. Onsdag la den franske skiskytterstjernen Quentin Fillon Maillet ut et bilde på sin Instagram-story.

Fillon Maillet har klippet sammen bilde av de svenske skiskytterne Martin Ponsiluoma og Sebastian Samuelsson som bærer en Poromaa som sier «Jeg sverger at jeg er raskere enn Johannes Thingnes Bø.»

Samuelsson og Ponsiluoma har senere delt Fillon Maillets story i sin egen Instagram-story.

Foto: Skjermdump, Instagram.

Kom med flere stikk

I et intervju med Expressen etter en treningsøkt i Oberhof onsdag, fortsatte Poromaa å sende stikk i retning skiskytterne.

– Jeg bare sa hva jeg mente til SVT. Når man får spørsmål, svarer man det man mener. Det var en eller annen franskmann som sendte et eller annet bilde. Jeg tror ikke han er helt klar over hvem han har begynt å krangle med, så da svarte jeg tilbake.



Poromaa svarte på Fillot Maillets bilde med en video i sin egen story med teksten «Festen i går var vill … Dette er festen som Fillon Maillet, Samuelsson og Ponsiluoma snakker om …».

Thingnes Bø svarer

Johannes Thingnes Bø har fått med seg ordkrigen og stikkene fra Poromaa. Verdens beste skiskytter kommer med klar beskjed til svensken:

SVARER: Thingnes Bø svarer med stikk tilbake til Poromaa. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

– Vi er alle forskjellige og liker forskjellige sporter å se på, sier Thingnes Bø til TV 2 og legger til:



– Jeg er jo lik. Det er noen idretter jeg liker bedre enn andre. Det er ikke noe ekstraordinært i det.



– Liker du å se på langrenn?



– Ja, jeg ser på langrenn når det passer seg. Jeg liker å følge med på Klæbo og de andre norske. Det er mange av dem som går fort på ski, og det er helt klart at man har noe å lære av de beste der. Poromaa er ikke en av dem, sier Thingnes Bø og ler.



På spørsmål om han blir trigget av ordkrigen svarer Poromaa:

– Ja! Det virker som at de tar det personlig, så da fortsetter jeg å komme med hets. Jeg synes det er kjempegøy, det er bare gøy å fortsette når de tar seg nær av det.



Northug: – Krigen lever

TV 2-ekspert Petter Northug var ikke fremmed for en ordkrig med svenskene da han selv var aktiv. Nå hyller han konflikten Poromaa har startet.

– Denne krigen lever ennå og jeg er spent på fortsettelsen. Jeg hyller at det er litt fighting mellom skiskyting og langrenn. Det var det før også, men da konkurrerte vi mot hverandre, for da var det noen som var såpass god i langrenn av skiskytterne at vi fikk en fight i løypen, sier Northug og legger til:



HYLLER KONFLIKTEN: - Denne krigen lever, sier TV 2-ekspert Petter Northug. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det får vi ikke nå, så da er det like greit at det foregår verbalt og at vi har en Poromaa på langrennssiden som fyrer løs og sier det han mener. Jeg tror ikke siste ord er sagt.