Skiforbundet bekrefter: Kilde operert lørdag

Se det dramatiske fallet i videovinduet øverst!

– Jeg er her og blir tatt hånd om av «the one and only». Lappet sammen. Tusen takk for alle meldinger. Jeg er takknemlig for all kjærligheten og støtten jeg har fått. Denne sporten kan være brutal, men jeg elsker den fortsatt.



Det skriver Kilde i en oppdatering på Instagram søndag morgen. Lørdag smalt 31-åringen i sikkerhetsgjerdet like før målseilet i Wengen. Han ble liggende, men var ved bevissthet.

Til slutt ble Kilde fraktet til et sykehus i Bern med helikopter.



Søndag morgen kom også alpinlandslaget lege, Marc Jacob Strauss, med en oppdatering på skadene til Kilde.

– Aleksander har fått skulderen ut av ledd og et kutt i leggen. Han har ingen brudd, men er forslått, sier alpinlandslagets lege Marc Jacob Strauss i en pressemelding søndag morgen.