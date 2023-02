Sjokkert over lagkameratens støtteerklæring etter fiasko-etappe

OBERHOF (TV 2): Sturla Holm Lægreid reagerte uvant positiv etter at Ingrid Landmark Tandrevold ga ham et vanskelig utgangspunkt på miksstafetten i VM.

Det ble en nervepirrende miksstafett i VM onsdag, der Norge til slutt tok gullet etter at Sturla Holm Lægreid hadde en enorm tredjeetappe.

Men Norge fikk et vanskelig utgangspunkt etter at Ingrid Landmark Tandrevold måtte ut i strafferunde på sin stående skyting. Hun vekslet på en åttendeplass, nesten minuttet bak teten.

– Når man bommer på stafett, er det dobbelt så ille som å bomme på en individuell distanse. En ting er at man er skuffet på egne vegne, men man har også satt kjepper i hjulene for de andre på laget, sier Tandrevold til TV 2.

– Helt absurd positiv

Marte Olsbu Røiseland hentet inn noen få sekunder på sin etappe, men klarte ikke å tette igjen luka. Men Sturla Holm Lægreid, som gikk tredje etappe, var ikke særlig bekymret for avstanden til konkurrentene.

Tvert i mot.

For da Tandrevold var langt nede og ekstremt skuffet over egen innstats, fortalte Holm Lægreid til lagvenninnen at dette var det perfekte utgangspunktet for ham.

SKUFFET: Ingrid Landmark Tandrevold i målgang etter sin etappe. Foto: Javad Parsa / NTB

– Sturla var helt absurd positiv i dag. Jeg sa «sorry, dette er ikke det jeg har lyst til» til han, men han sa bare at dette var et kjempebra utgangspunkt, at vi nå kan angripe og at dette er akkurat det han har lyst på. Jeg ble overrasket, sier Tandrevold om samtalen de hadde før hans etappe.

Godt for mentaliteten

Holm Lægreid tok inn hele forspranget til konkurrentene på den tredje etappen.

– Jeg ble overrasket. Han går ut, angriper og skyter ti treff og har en kjempedag, fortsetter hun.

Etter kanonetappen sendte Holm Lægreid ut ankermann Thingnes Bø i ledelsen, og Norge var med i kampen om gullet.

Til slutt kunne Norge juble høyest.

– Man vil helst ligge i tet, men jeg sa til Ingrid at jeg kunne angripe, gå bakfra og få den mentale innstillingen jeg trengte for å få en god etappe, sier Holm Lægreid til TV 2 om utgangspunktet han fikk.

LETTET: Ingrid Landmark Tandrevold snakket med Frankrikes Fillion-Maillet i målområdet. Foto: Christof Stache

Han får ros av ankermann Thingnes Bø.

– Sturla får oss inn i stafetten igjen og der jeg vil være, i front, og at jeg kunne gå som nummer én. Det var derfor vi vant i dag. Vi kjempet alle mann, sier Thingnes Bø.

HENTET INN: Sturla Holm Lægereid (bak) hentet inn nesten et helt minutt på konkurrentene og sendte Johannes Thingnes Bø ut i ledelsen på sin etappe. Foto: Mathias Bergeld / Bildebyrån

– Må bare nullstille

Tandrevold takker de tre andre for at de tok gull.

– Jeg er veldig lettet og glad for å ha så rå lagkamerater og støtteapparat som gjør at vi står på toppen av pallen i dag, sier Tandrevold.

Selv ønsker hun å legge bak seg skytingen så fort som mulig.

– I dag får jeg rett og slett bare stafett-skjelven. Det skjedde i dag, og da må man bare nullstille og legge det bak seg. Jeg tror det vil være annerledes på de individuelle distansene. Det endte godt i dag, så får jeg evaluere, legge det i en skuff og låse skuffen, sier 26-åringen som nå ser fremover til de kommende øvelsene.