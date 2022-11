– Sjekk heller CV-en min før dere slenger slikt i ansiktet mitt

Monika Kørra er trener for rekruttlandslaget. De som er fremtiden til norsk langrenn.

– Som kvinne i en slik jobb som jeg har må du kjempe for å få respekt, det er tøft Monika Kørra

De som skal følge i sporene til Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo.

Monika Kørra er også en av få kvinnelige trenere på toppnivå i Norge. Før hun i sommer overtok rekruttlandslaget. var hun leder for juniorlandslaget.

Hun innrømmer at det krever sitt å være kvinnelig trener.

– Som kvinne i en slik jobb som jeg har må du kjempe for å få respekt, det er tøft. Du føler at du hele tiden må bevise at du er bra nok for å være i den posisjonen du er. Jeg har hørt mange nok ganger at jeg har jobben fordi jeg er kvinne. Jeg må altså kjempe for å motbevise det.

IRRITERT: -Jeg må bevise at jeg er god nok. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Er det sårende?

– Ehh, jeg vet ikke om det er ordet. Jeg blir irritert. Forbannet! Altså, at folk får seg til å si noe slikt! Sjekk heller på cv-en min før de slenger slikt rett i ansiktet på meg. Jeg er kvalifisert både gjennom utdanning og erfaring. Så, ja, jeg kan bli irritert, ja. Det er jo helt håpløst!

Kørra understreker at som kvinne må du både være sta og målrettet for å få enn slik jobb. Og det mangler ikke på ambisjoner hos Kørra.

Søkte jobb som hovedtrener

I vår søkte hun på jobben som trener for elitelandslaget for kvinner.

– Ja, jeg søkte. Jeg hadde lyst på jobben, men klager ikke over den utfordringen jeg har fått gjennom denne jobben. Jeg stortrives. Det er så inspirerende å få være med slike unge motiverte løpere som legger ned en så samvittighetsfull jobb for å nå sine mål. Det er rett og slett givende, slår hun fast.

Ja, jeg søkte. Jeg hadde lyst på jobben, men klager ikke Monika Kørra

– Hva er din filosofi som trener?

– Med en slik ung gjeng må du tenke langsiktig, mine løpere har akkurat gått over i seniorklassen. Det er ikke viktig at de skal være på topp i år. Vi må ha is i magen. Å bli god i langrenn er en tålmodighetsprøve. Også er jeg veldig opptatt av å «se» den enkelte utøver. De må få individuell oppfølging, de skal følge sin vei mot målet. Det er veldig mange forskjellige utøvere på et slikt lag, mener treneren, og oppsummerer:

SJEF:Monika Kørra er trener for rekruttlandslaget i langrenn. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Det som skjedde i 2009 har nok vært med på å forme meg som person. Det har gitt meg et annet perspektiv på livet. Og det tror jeg hjelper meg som trener.

Skrekkopplevelsen satte sine spor

I 2009 var Monika Kørra utvekslingsstudent i USA. Her ble hun 19 år gammel brutalt voldtatt av tre menn. I ettertid skrev hun bok om den traumatiske opplevelsen.

Monika Kørra sin bok, "Bryt stillheten", om gruppevoldtekten hun ble utsatt for i 2009. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Selvsagt kjenner jeg på ansvaret som følger med en slik jobb som jeg har. Og så tror jeg faktisk at min skrekkopplevelse er nyttig for meg som trener, jeg vet hva som er viktig i livet, sier hun, og fortsetter:

– Når disse løperne skal ut i det som de opplever som verdens viktigste skirenn, der og da, så kan jeg med min bakgrunn lettere forklare at livet er så mye mer enn et skirenn. Altså: de unge løperne skal selvsagt være tent og gå fort som «tusan», men ikke være overtent, poengterer Kørra.

Min skrekkopplevelse er nyttig for meg som trener Monika Kørra

Den livlige kvinnen på 33 år er fra Løten i Innlandet. Her bor hun sammen med kjæreste og hund.

– Ingen av de bjeffer når jeg kommer hjem etter å ha vært borte noen dager, og det må jeg jo i denne jobben, begge på hjemmebane snille og tålmodige, forklarer hun lattermildt.

TRENER: Monika Kørra er trener for rekruttlandslaget i langrenn. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Lidenskap

Monika Kørra understreker at langrenn for henne er en lidenskap.

– Slik har det vært siden jeg var bitteliten, jeg elsket å gå på ski. Jeg hadde en lengre periode hvor jeg satset på friidrett, men fant kjapt tilbake til det jeg hadde savnet: langrenn.

Jeg vet ikke om trener er riktig yrkestittel Monika Kørra

Dersom Monika Kørra ikke er med unge skiløpere i naturen så er det også hit hun søker på fritiden.

– Har jeg en frihelg så må jeg ut, helst til fjells. Det er så fantastisk å være i naturen, sier hun.

Usikker på egen yrkestittel

Kørra er trener for kommende gulljenter og gullgutter i nasjonalidretten, langrenn, men hva som er hennes egentlige yrkestittel er hun mer usikker på.

– Jeg vet ikke om trener er riktig yrkestittel, kanskje burde det vært sparringspartner? For løperne på rekruttlandslaget er ganske så selvstendige, ler hun.

– Men sparringspartner, det er jo en som bokserne slår løs på?

– Hehe, jeg ser mer på meg selv som en samarbeidspartner, en de kan diskutere med og jeg kan komme med ideer til trening og gi råd, være en veileder, sier Monika Kørra.