Sjefen svarer på uttakskritikk

Landslagssjef i skiskyting Per Arne Botnan forsvarer uttaket til verdenscupen i Frankrike. Selv svarer Tarjei Bø med et glimt i øyet.

OMDISKUTERT: Alle var ikke enig i at Tarjei Bø skulle få gå helgens verdenscuprenn i Frankrike. Foto: Geir Olsen

Tarjei Bø får fornyet tillit i verdenscupen. Det til tross for at Endre Strømsheim har herjet i IBU-cupen med tre førsteplasser på de fire første rennene.

Søndag sa Strømsheim til TV 2 at han føler seg forbigått.

– Jeg begynner å spørre meg hva som skal til for å få sjansen. Spørsmålet er om det er mulig uten at noen blir syke, sa Strømsheim.

Disse skal konkurrere i Frankrike: Kvinner:

Ragnhild Femsteinevik (Hålandsdal IL), Emilie Kalkenberg (Skonseng UL), Karoline Knotten (Vingrom IL), Ida Lien (Simostranda IL), Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum IF), Karoline Erdal (Førde IL). Menn:

Filip Fjeld Andersen (Geilo IL), Johannes Thingnes Bø (Markane IL), Tarjei Bø (Markane IL), Vetle Sjåstad Christiansen (Geilo IL), Sturla Holm Lægreid (Bærums Skiklubb), Johannes Dale (Fet Skiklubb).

Avfeier påstand

Tarjei Bø har på sin side denne resultatrekken: 53-18-9-39-16.

Landslagssjef Per Arne Botnan begrunner uttaket med at nåløyet er trangt.

– Må noen bli syke for at nye skal få sjansen?

– Nei, alt er mulig. Vi ser på hva de som har gått verdenscupen har prestert opp i mot de som har gått IBU-cupen. Det er en helhetsvurdering. Men utfordringen i Norge er at vi har så mange gode utøvere som presterer på et høyt nivå, så det er tøff konkurranse for å komme inn, sier Botnan.

SJEFEN: Per Arne Botnan har bestemt seg for å gi Tarjei Bø tillit på ny. Foto: Marte Christensen / TV2

Slik svarer Bø

Tarjei Bø, som har hatt en tung start på verdenscupsesongen, er blant dem som er tatt ut.

TV 2s skiskytningsekspert Ole Einar Bjørndalen uttalte søndag at det ville vært riktig å gi Strømsheim sjansen og la storebror Bø hvile.

Også NRK-ekspert Ola Lunde mener at han burde ta seg en pause fra verdenscupen.

Til NRK svarer stryningen på spørsmål om hva han sier til kritikerne som mener at han må ut.

– Da sier jeg at de ikke har peiling, svarer Bø til statskanalen med et glimt i øyet.

– Vi har mange gode utøvere, og både jeg og Vetle har vært litt under pari i år. Spesielt på skytebanen, men alle der hjemme vet hva slags toppnivå vi har. Vi må ha litt is i magen, både vi og folk som heier oss frem. Vi slår tilbake, fortsetter 34-åringen.

Bø har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag.

Sjefen forsvarer uttaket

Landslagssjefen forsvarer uttaket.

– Han har ikke hatt helt optimale resultater, men på åpningsrennet på Sjusjøen var han suverent best. De som går verdenscupen må også til enhver tid prestere. Vi ser på helheten, ikke bare på de siste løpene, sier Botnan.

Strømsheim må i stedet gå IBU-renn i italienske Ridnaun.

– Kunne Strømsheim gjort noe annerledes for å bli tatt ut?

– Endre kunne ikke gjort mye annet for å vise seg frem. Han har gode kort på hånden med tanke på å bli vurdert. Det er ikke plasseringer det står på, svarer landslagssjefen.

Han understreker at det kommer nye sjanser og nye uttak på nyåret. Da går verdenscupen i Oberhof og Rupholding i Tyskland.

– Selv om nåløyet er trangt, vil det dukke opp nye muligheter. Vi vil vurdere nye uttak etter neste rennhelg, så han og andre kan ikke gjøre stort annet enn å levere godt i IBU-cupen.