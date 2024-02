Sjåstad Christiansens VM-hjelpere: – Som å være på guttetur

Det var én mann som manglet når det norske skiskytterlandslaget ladet opp til VM med samling på Lygna.

– Jeg har sett bilder, og det er fint. Det er påskeværet nedi der som har dratt ham dit, tenker jeg, sier landslagstrener Egil Kristiansen til TV 2 og smiler.

Vetle Sjåstad Christiansen går egne veier for å spisse VM-formen.

– Det var den beste løsningen i fjor. Da synes jeg ikke at jeg skal endre noe særlig på det, sier Sjåstad Christiansen til TV 2.

Etter å ha vært i høyden i Lavazè, dro han til lavlandet og Ruhpolding.

– Jeg har begynt å få veldig, veldig god erfaring med høyden og den effekten den gir, sier Sjåstad Christiansen.

Spurte kompisene

Med på tur var også to kompiser: Sigurd Lund Røer og Martin Bårtveit.

– Han syntes det var litt kjedelig å være hele perioden alene, så han spurte om vi hadde lyst til å komme ned. Vi har bidratt med alt fra matlaging, kortspill, sosialt samvær til treningssamvær. Det har vært veldig, veldig bra, sier Lund Røer.

TV 2 prater med Lund Røer og Bårtveit på direktelinje fra Allianz Arena. De hadde nettopp overvært Bundesliga-kampen mellom Bayern München og Borussia Mönchengladbach.

PANSERFØRE: Lekre omgivelser på 1800 meters høyde. GLAD: Sigurd Lund Røer og Vetle Sjåstad Christiansen spiser mat i solrike forhold. HØYDEPUNKTET: Skiøktene oppe på breen stempler guttene som høydepunktet på turen.

I bakgrunnen skimter man det signalrøde lyset fra lekegrinden til stjernespillerne i den tyske storklubben.

Kampen var en gave fra Sjåstad Christiansen som takk for hjelpen. Han var ikke med til ølhovedstaden, og skal oppholde seg i Ruhpolding frem til avreise til Tsjekkia.

– Hvordan er det å være tre gutter på tur?

– Det er ganske barnslig. Vetle har jo veldig barnslig humor, så han lever jo litt på det, Sigurd?

– Vi har jo mange felles interesser og vi ser på fotball på kvelden. Vi ser på noen serier. Vi spiller litt kort. Det er liksom som å være på på guttetur da, men så skal vi gjøre en treningsjobb og forberede oss til et mesterskap samtidig, supplerer Lund Røer.

Begge guttene har kombinert høydeoppholdet med å jobbe fra hjemmekontor, selv om internett ikke alltid har spilt på lag.

– Det ble en superløsning, i hvert fall for meg som slapp å tenke på dårlig wifi-signal i Lavazè, sier Sjåstad Christiansen til TV 2.



Med VM-suksess for Geilo-karen, kan det trolig komme flere gaver.

– Vi har en klausul hvis han kommer på pallen, så da blir det nok noen dollar til oss. Da har han lovet oss en liten tur. Hvor har han ikke sagt ennå, men tipper det blir en fotballkamp i eksotiske strøk. Kanskje London eller Liverpool - han er jo stor Liverpool-fan, gliser Bråtveit.

– Ja, vi har tullet litt med det at vi skal ha en liten del av æren. Det er vel først og fremst han selv, men det er jo hyggelig å være tett på og føle at vi kanskje kan bidra til en liten prosent da, forteller Lund Røer.

– Virker uberørt

Geilo-løperen har vært i kjempeform etter nyttår.

Han ble riktignok vraket til verdenscuprundene i Oberhof til fordel for Johan-Olav Botn, men med to individuelle seirer siden, var Sjåstad Christiansen i godt slag før sesongens store høydepunkt.

I hvert fall hvis du spør guttene som har delt leilighet med ham.

– Vi tror han er i kjempeform, eller det har vi jo sett. Vi hadde en intervalløkt på fredag, og da sa han at han var uberørt, så jeg tror dette lover veldig godt.

Kompisene tror noe skjedde med ham etter vrakingen.

– Han har jo virket enda mer sulten enn noen gang tror jeg. Han var veldig forbanna over uttaket og skjønte ikke helt det, så jeg tror det har motivert dem til å bli enda bedre og ta enda et steg da det virker i hvert fall sånn.

Marginer å hente

Landslagstrener Kristiansen mener Sjåstad Christiansen også kunne gjort en god jobb hjemme på Geilo.

PÅ LYGNA: Brødrene Bø lader opp til VM i Norge. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Ja, jeg kunne fått samme oppladning treningsmessig, men jeg tror nok vi utøvere er enda mer bevisste på de små, små, små detaljene og de to sekundene som kan hentes her og der, svarer Vetle Sjåstad Christiansen.

Han fortsetter:

– Hvis vi mener at et er en liten sjanse for å gå to sekunder raskere på hver runde, tar vi det tøffe valget om å prioritere det.

Sjåstad Christiansen mener at det er ørsmå marginer.

– Vi vet at de marginene trenger vi på vår side i VM. Nordmennene har vært så gode, og utlendingene kommer garantert til å være i enda bedre form enn de har vært tidligere i år, så da kan det godt hende at jeg trenger de to sekundene, sier geilingen.

– Kanskje blir det en medalje eller to i stedet for fjerde-, femte- og sjetteplass som i fjor. Jeg prøver å gjøre et par ting hvassere i år enn i fjor.

Sjåstad Christiansen står enn så lenge uten individuell VM-medalje.