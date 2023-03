Sikret sammenlagtkule: – En fighter

Se den avgjørende sisteserien i videovinduet øverst!

20 kilometer normaldistanse sto for tur i Östersund.

Tyske Benedikt Doll skjøt 20 av 20 treff og går mot en suveren seier. I mål gikk Vetle Sjåstad Christiansen over minuttet bak og er foreløpig nummer tre.

Med pallplass sikret Sjåstad Christiansen sammenlagtseier i normaldistanse-cupen.

– Det var det eneste som sto i fokus i dag, det så man kanskje på siste skyting, at det ble jobbet litt ekstra. Jeg skjønte at det kunne være forskjellen på kule eller ikke, sier han til NRK.

– Jeg har bommet nok sisteskudd i år til å skjønne at det ikke er noe kjekt, fortsetter Sjåstad Christiansen.

HOLDT ROEN: Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer tre i Östersund. Foto: ANDERS WIKLUND

På det siste skuddet stoppet Geilo-løperen opp og tok en god pause. Det valget hylles av TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

– Med én bom til ville det ikke holdt og det blir helt avgjørende at han treffer på siste. Vetle er en fighter og det er ikke så mange som skyter på den måten lenger, sier Bjørndalen.

Italienske Tomasso Giacomel er nummer to mellom Doll og Sjåstad Christiansen.

Sjåstad Christiansen og Johannes Dale fikk én bom på andre skyting.

Dale fulgte opp med en ny bom på tredje, mens Sjåstad Christiansen skjøt fullt der og på siste skyting.



Nest beste norske ble Aleksander Fjeld Andersen som ble nummer ti. Dale havnet på plassen bak.

Norway's Johannes Dale competes in the men's 20km individual event of the Biathlon World Cup, in Ostersund, Sweden, Thursday, March 9, 2023. (Anders Wiklund/TT News Agency via AP) Foto: Anders Wiklund

Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø sto over rennet at å ha testet positivt for korona forrige uke.

Beste norske på kvinnenes normaldistanse ble Ingrid Landmark Tandrevold med sjuendeplass. Karoline Knotten ble nummer ni.