Shiffrin overrasker Kilde: – Det har du aldri fortalt meg

Aleksander Aamondt Kilde og Mikaela Shiffrin er alpinsportens største stjernepar. I et intervju med ServusTV letter paret på sløret om når de ble forelsket.

– Vi møttes for første gang for åtte år siden i Chile. Noen ganger har vi snakket på Facebook og Instagram, direktemeldinger i sosiale medier, forteller Shiffrin.

I 2020 var alpintsirkuset preget av pandemien, og for Shiffrin personlig var det et blytungt år etter at faren hennes døde i en ulykke 2. februar.

– På et tidspunkt i covid-sesongen 2020, jeg tror det var i desember, sendte han meg en melding. En vennlig, støttende melding. Litt om min far, men også litt generelt om skikjøring og han var støttende. Han var den eneste som sendte meg en melding som jeg følte jeg ville svare på. Med alle andre som sendte meg meldinger, var det som en byrde å svare. Med ham føltes det litt mer naturlig, noe som var fint, sier Shiffrin.

– Det har du aldri fortalt

I intervjuet drar Kilde overrasket på smilebåndet når Shiffrin forteller, og hun snur seg mot ham.

– Det tror jeg aldri jeg har fortalt deg, sier hun.

– Nei, det har du aldri fortalt meg, men det var fint å høre, smiler Kilde.

Kildes melding ble den første gnisten.

– Jeg tenkte jeg ville svare på dette, for dette er en fin fyr. Det var starten, sier Shiffrin.

Her får Shiffrin seiersklemmen av Kilde

Det ble imidlertid en seig start på datingen.

– Vi møttes én gang den sesongen, vi gikk en tur ute med maskene våre på. Det føltes som vi virkelig ikke ville bryte reglene. «Vi skal være veldig, veldig flinke. Vi skal ikke møtes inne, bare ute, vi skal ha maskene våre på og alt.» Om vi møttes og en av oss fikk covid …, sier Shiffrin, før Kilde bryter inn:

– Det hadde vært en kul historie da, sier han, uten å få gehør.

– Jeg tror det hadde vært slutten på det, kontrer Shiffrin.

– Ja, sannsynligvis, smiler Kilde, men han kan heldigvis slå fast:

– Det gikk bra.

INGEN COVID-KRISE: Stjerneparets ene møte under nedstengningen gikk heldigvis bra, og det ser fortsatt rosenrødt ut for de to. Foto: Alessandro Trovati/AP Photo

«Outet» av reklamekampanje

De to forteller også om en hendelse under alpint-VM i Cortina i 2021, som gikk av stabelen uten en skadet Kilde.

På det tidspunktet var de godt i gang med datingen, men hadde ikke delt forholdet med noen.

I VM-byen ble de nærmest «outet» av tilfeldighetene.

– Det var en Oakley-butikk der, som i vinduet hadde et bilde av meg og et bilde av Aleks, som to deler av en kampanje de hadde med tittelen «love has no limits». Det var meg, Aleks og «love has no limits» i vinduet, forteller Shiffrin.

– Helt tilfeldig, skyter Kilde inn.

Meldingene rant inn

Likevel rant meldingene inn til de to.

– Jeg fikk meldinger, han fikk meldinger. «Dere ser bra ut sammen.» Lagkameratene mine mistet det. «Hva tror du dette betyr?» Ingen hadde noen anelse på det tidspunktet, sier Shiffrin.

– Vi hadde møttes allerede og datet, men ingen visste det, istemmer Kilde.

Turtelduene hadde heldigvis hverandre, og som de eneste som visste hva som var i gjære, fikk de seg en god latter.

– På grunn av covid ville vi holde det dempet. Jeg var i Innsbruck på rehabilitering, og hun reiste rundt og dro til VM. Vi ville holde det for oss selv i begynnelsen, så det var veldig morsomt når «love has no limits» dukket opp, smiler Kilde.