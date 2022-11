Sesongstarten ryker for Røiseland

Marte Olsbu Røiseland må bli hjemme når verdenscupen i skiskyting starter i finske Kontiolahti neste uke.

31-åringen var med i det opprinnelige uttaket til Norges Skiskytterforbund, men bekrefter overfor TV 2 at konkurransene går uten hennes deltakelse.

– Det tar lang tid, rett og slett. Lenger tid enn jeg kunne forestilt meg. Kroppen responderer ikke som jeg vil på hardtrening. Jeg trener egentlig kun rolig, og må ta tida til hjelp, sier Røiseland.

– Jeg hadde en plan om å øke sakte, men sikkert. Kroppen likte ikke det så godt, så nå er jeg tilbake på rolig trening. Det er veldig kjedelig. Jeg hadde gledet meg til å gå i Kontiolahti, utdyper hun.

Dermed kommer Norge til å være uten de to mest erfarne og mestvinnende skiskytterne på kvinnesiden i verdenscupåpningen. Fra før er Tiril Eckhoff ute på ubestemt tid etter det hun selv har beskrevet til TV 2 som «en livskrise. »

Helvetesild

Røiseland har slitt gjennom hele oppkjøringen, og gjennom store deler av sommeren responderte ikke kroppen på trening slik den vanligvis gjør.

Deretter ble hun slått ut av helvetesild, som satte henne ytterligere tilbake.

Røiseland gikk lang tid uten å kunne gjennomføre hardøkter, og sto også over sesongåpningen på Sjusjøen for halvannen uke siden, fordi hun var såpass tidlig i gjenoppbyggingen.

Nå viser det seg altså at også verdenscupåpningen kommer for tidlig.

– Er du bekymra?

– Nei, jeg er ikke bekymra. Men synes selvfølgelig det er kjedelig. Man trener et helt år for å stille til start når startskuddet går. Sånn er ikke situasjonen for meg nå. Jeg har prøvd å komme tilbake helt siden midten av september nå. Jeg kunne aldri forestille meg at det skulle ta så lang tid, sier Røiseland.

Tester på den store rulleskimølle ved Høgskolen i Innlandet viser at Røiseland er et godt stykke unna det fysiske nivået hun har hatt tidligere.

– Jeg har mye høyere laktat (melkesyre) på samme belastning enn det jeg har hatt tidligere. Jeg hadde fått syra fort hvis jeg skulle gå konkurranse nå, sier hun.

Sikter mot VM

Røiseland vant verdenscupen sammenlagt i suveren stil sist sesong, men kan trolig glemme å forsvare den gule trøya med tanke på den vanskelige oppkjøringen, og det nye poengsystemet i verdenscupen.

Der skiskytterne tidligere har kunnet stryke to renn, teller nå hvert eneste renn i sammendraget.

Samtidig har Røiseland vært tydelig på at VM i Oberhof i februar er hennes store mål kommende sesong, og mye av grunnen til at hun i våres valgte å fortsette karrieren.

– Før sesongen var VM et stort mål for meg. Bekymra for VM i Oberhof er jeg ikke, understreker skiskytterdronningen.

– Når er det realistisk å se deg tilbake i verdenscupen?

– Det er umulig å si. Jeg skulle gjerne hatt et svar på det, og jeg håper så tidlig som mulig. Hochfilzen eller Le Grand Bornand er fortsatt mulig. Kroppen må få bestemme, sier hun.