– Ser ut som han har saudiarabiske muskler i bakhånd

VM-KONGE: Det meste flyter for Johannes Thingnes Bø om dagen. Foto: Javad Parsa

Johannes Thingnes Bø har stort sett tatt det som er av seire i verdenscupen i år, og gjør det samme i VM i Oberhof.

Tirsdag ble det mer norsk jubel da Thingnes Bø tok gullet og Sturla Holm Lægreid sølvet på normaldistansen.

Men i tillegg til suksess i løypa og på standplass, flyter det også på hobbynivå for stryningen som er Newcastle-fan.

– Fader, Johannes er virkelig i flytsonen. Det ser ut som han har noen sånne saudiarabiske muskler i bakhånd, han også. For den farten han hadde i dag er enda bedre enn den formen Newcastle har hatt i det siste, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

«Klopp-heavy metal»

Med en lagkamerat som rett og slett virker uovervinnelig kan det være vanskelig å finne opp nye superlativer. Da hjelper det med litt fotball-referanser.

– Newcastle er jo litt kjedelige, litt mye uavgjort og lite innslupne mål. Mens Johannes er fullt angrep hvert eneste skirenn og bare druser på. Det er egentlig litt sånn «Klopp-heavy metal» over det. Det er Erling Braut Haaland i skiskytterform, rett og slett, fortsetter han og ler.

Selv er Sjåstad Christiansen Liverpool-fan. I den leiren har det ikke vært i nærheten av flyt denne sesongen, men på mandag kveld fikk Sjåstad Christiansen seg en opptur.

– Jeg hadde jo trodd at jeg skulle snu det da i samme stil som det Liverpool gjorde. Det var deilig å se de endelig spille med litt energi. Spørsmålet er om jeg brukte opp litt adrenalin på å sitte og følge med, for det har vært en lang og tung periode der nå. Det var deilig at det ser ut til å snu.

Thingnes Bø legger ikke skjul på at det er godt å ha litt opptur som fotball-fan om dagen.

– Har du litt Newcastle-muskler om dagen?

– Ja, det bidrar på motivasjonen, det. Men man skulle tro Vetle gjorde det bedre i dag da med derby-seier i går. Nei, det er moro om dagen, sier VM-kongen med et smil.

– Det er kjekt å kunne slå i hjel litt tid og tenke på noe annet enn skiskyting.

Likhet mellom bror og klubb

Newcastle ligger på en foreløpig 4. plass i Premier League med fem poeng opp til Manchester United på 3. plass.

FOTBALLFAN: Johannes Thingnes Bø nyter gjerne en Newcastle-kamp for å få et avbrekk fra skiskytingen. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Karrieren til Johannes er jo litt sånn som Newcastle er nå; vi vet de er gode, men at de er så gode skjønner vi ikke helt noe av, egentlig, sier Tarjei Bø som selv er Manchester United-fan.

– Newcastle er jo blitt litt sånn kjøpelag nå. Jeg vet ikke helt hva Johannes har kjøpt, men det må vel være den rulleskimøllen, sier eldstebror Bø med et flir.