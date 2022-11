– Ser jo helt Star Wars-aktig ut

I februar suste Peder Kongshaug, Hallgeir Engebråten og Sverre Lunde Pedersen inn til et rått OL-gull i lagtempo på skøyter i Beijing.

Foran årets sesong har de tatt grep for å bli enda bedre. For når den internasjonale skøytesesongen åpner i Stavanger med første verdenscup 11.-13. november, er skøytegutta iført en helt nyutviklet hjelm på hodet for å forsøke å hente inn ytterligere sekunder på konkurrentene under fredagens lagtempo.

Hjelmen er nøye testet og utviklet i vindtunnel, og Peder Kongshaug håper den kan gi laget en fordel både med tanke på å hente inn noen tiendedeler på isen, men også ha en psykologisk effekt.

– Så er det visir på forsiden, så det ser jo helt Star Wars ut, ler Kongshaug når han viser frem den splitter nye hjelmen til TV 2, før han blir litt mer alvorlig:

– Alt som kan gjøre oss raskere sier vi ja takk til. Vi har brukt tid på å finne frem til den beste hjelmen og testet dem i vindtunnel. Realiteten er at vi må bruke hjelm, og nå har vi funnet en modell som er raskere enn de andre, og til og med like rask som uten hjelm og hette, og det er jo litt kult, da.

VISER FREM HJELMEN: Peder Kongshaug. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Spent på å se reaksjonen

Kongshaug er spent på å se hvordan konkurrentene kommer til å reagere når de ser det norske laget iført den nye hjelmen.

– Hver gang det er noe nytt er folk nysgjerrige. Jeg husker tilbake til da Norge forsket på skøytetrikoter, og en uttalte at blå drakter var raskere enn de andre fargene. Da gikk det ikke lang tid før alle andre også byttet, både Tyskland og Sør-Korea byttet blant annet. Men det var jo egentlig ikke så stor forskjell på tiden, da var det mest psykisk, poengterer han.

Lagtempokamerat Sverre Lunde Pedersen brukte den nye hjelmen på trening i Sørmarka Arena torsdag. Han er godt fornøyd.

– Jeg fikk prøve den for første gang i dag, og likte godt hvordan den satt på hodet, og den var fin å gå med. Det blir spennende å se om vi kan ta noen tideler på tiden vår med denne hjelmen, sier Lunde Pedersen.

– Skøyter er en marginal idrett der det noen ganger kun er noen tusendedeler som skiller oss. Da gjelder det å hente inn alle marginer vi kan. Hjelm er ganske nytt i lagtempo, men vi har forsket på mange hjelmer i vindtunnelen og er veldig fornøyd med dem hjelmen vi har funnet frem til nå, sier han.

NY HJELM: Peder Kongsgaug holder den nye hjelmen til lagtempo-laget oppe. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Raskere enn den gamle

Elitelandslagets trener Bjarne Rykkje forteller at skøyteteamet har gått grundig til verks i utvelgelsen av den nye lagtempohjelmen.

– Vi har gjort mange tester, og den modellen vi har nå ble brukt av USA og Italia i fjor med gode resultater. Vi har selv gjort mange tester i vindtunnelen, og denne hjelmen kom veldig bra ut. Vi er svært fornøyd med hjelmen. Den er raskere enn den gamle vi hadde forrige sesong, slår han fast.

– Hvor mange sekunder er det å hente med den nye hjelmen?

– Akkurat nå er det umulig å si. Det er fordi at den måten vi tester den på, er umulig å gjenskape i et løp. Vi vet at der er en bra hjelm, men vi har ikke konkrete tall for løp enda. Det kommer vi til å ha i nær fremtid, svarer norsk-nederlenderen.

Ikke optimalt program

Det som ikke er en fordel er at Peder Kongshaug skal gå 1500-meter og lagtempo samme dag under åpningshelgen i verdenscupen.

– Det å gå den hardeste distansen, 1500-meteren, to timer før lagtempo, er ikke ideelt. Sånn som de har lagt det opp gjør det vanskeligere å prioritere begge. Men nå er det blitt sånn, og da er det bare å bite tennene sammen og gå ut på lagtempoen noen timer etterpå, konstaterer Kongshaug.

Han får støtte av Sverre Lunde Pedersen, som kun skal delta i lagtempoen på åpningsdagen.

– Det er ikke et optimalt opplegg de har stelt i stand. Hvorfor de har lagt 1500-meteren før lagtempo skjønner jeg ikke. De har gjort det annerledes før, så jeg skjønner ikke hvorfor de har endret på alt det nå, sukker han.