– Selvtilliten har vært ganske langt nede i grøfta

Men nå begynner ting å løsne for Ingrid Landmark Tandrevold.

Ingrid Landmark Tandrevold hadde et godt utgangspunkt etter lørdagens sprint, men følte hun sløste det bort med bom på liggende skyting. Hun endte på 14. plass med totalt tre bom.

– Jeg føler jeg har god kontroll på liggende vanligvis. Så det var unødvendig når man har et godt utgangspunkt, ser Tandrevold til TV 2.

Hun forteller at hun hadde på seg mer klær enn vanlig på grunn av kulden i Kontiolahti og rett og slett følte seg litt ukomfortabel.

Klestabbe for Tandrevold

– Det var nok det som ødela litt i dag. Men samtidig er jeg fornøyd med det jeg fikk til på stående skyting, sier Tandrevold.

Gjennom verdenscupåpningen har hun følt på en stigende skyteform, særlig på stående.

– Det bygger seg sakte, men sikkert opp en liten selvtillit der. Men den har vært ganske langt nede i grøfta i en god periode, så det trengs mange gode serier for å ha den selvtilliten som noen av gutta av og til utstråler. Jeg har fortsatt et stykke igjen å gå, men jo flere gode serier, jo bedre blir det, sier Tandrevold med et smil.

TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen mener det har vært en lovende start på verdenscupen for Tandrevold.

– Hun har bevist at hun er veldig god på skytebanen. Jeg synes også det fysiske er okei, jeg er sikker på at du kan gå enda fortere, men jeg synes det har vært stigende, oppsummerer Bjørndalen.

Fra 16. plass til seier

Det ble en kamp mellom franske Julia Simon og italienske Dorothea Wierer på kvinnenes jaktstart. Den vant Simon, som startet som nummer 16 og til slutt gikk i ensom majestet over mållinjen i Kontiolahti.

– Det er imponerende hva hun gjør her, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

Dette er første gang i skiskytterhistorien at noen går fra 16. plass til seier på kvinnenes jaktstart.

Ida Lien ble beste norske på 13. plass med totalt to bom.

– Det er greit, eller det er jo bra. Men jeg skulle gjerne vært foruten de to bommene på tredje skyting. Jeg tror jeg gikk på litt tøft i bakken og var litt urolig, men jeg klarte å ta meg sammen på siste skyting, så jeg er veldig fornøyd med det, sier Lien til TV 2.

Emilie Kalkenberg ble nummer 18 på to bom, Karoline Knotten 27, mens Ragnhild Femsteinevik fikk det tøft på standplass og ble nummer 52.