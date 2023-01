– Selv ikke Bjørndalen eller Fourcade hadde klart å slå ham

Nok en gang måtte Émilien Jacquelin se seg slått av de norske i Ruhpolding - fire nordmenn for å være nøyaktig.

Femteplassen på fellesstarten søndag var den franske skiskytterstjernen egentlig greit fornøyd med. Særlig i en sesong der de norske dominerer uke etter uke. Og best av dem alle, Johannes Thingnes Bø.

– Vi er alle klar over at de norske skiskytterne er helt fenomenale. Jeg er stolt over å kunne kjempe med dem, for Norge er veldig sterke om dagen. Kanskje sterkere enn noen gang. Det er godt å ha slike konkurrenter, sier Jacquelin til TV 2.

Émilien Jacquelin beskriver Johannes Thingnes Bø som overnaturlig og en av de største skiskytterne gjennom tidene. Foto: Vesa Moilanen, AP.

Franskmannen bruker store ord når han skal beskrive formen hans norske rival er i om dagen.

– Johannes er en av de største gjennom tidene. Når han er på sitt beste, ville ikke engang Ole Einar Bjørndalen eller Martin Fourcade klart å slå ham, mener Fourcade.

– Men det finnes slike utøvere. De er overnaturlige og Johannes er en slik type. Vi må bare være stole over at vi kjemper, eller i hvert fall får gå med ham i det minste, fortsetter Jacquelin og ler.

Bjørndalen uenig

Bjørndalen er også full i lovord om Thingnes Bø, men er ikke helt enig i Jacquelins uttalelse.

DE TRE STORE: Johannes Thingnes Bø, Martin Fourcade og Ole Einar Bjørndalen i Hochfilzen i VM i skiskyting 2017. Foto: Berit Roald

– Han har en enorm kapasitet, og det er helt fantastisk å se hvordan han går teknisk på ski. Han har så mye energi, og trenger bare 20 sekunder bak en rygg og så samler han opp energi igjen. Det er rett og slett en leksjon å se hvordan han beveger seg på ski om dagen, lyder hyllesten fra Bjørndalen.

– Johannes er vanvittig rå. Men jeg har gått mot Johannes og jeg har gått mot Fourcade. Jeg vil påstå at Fourcade på sine beste dager matcher nok Johannes også, sier Bjørndalen og begrunner:

Johannes Thingnes Bø har vært suveren i årets verdenscup. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Fourcade var kanskje enda sikrere på standplass, men Johannes går nok fortere enn Fourcade på sitt beste. Men som skiskytter var Fourcade på sine beste dager ganske så umulig.

– Hva med deg og Johannes da?

– Det er ikke noe vits i å kommentere. Det er en lang historie tilbake i tid og mye som har skjedd siden da, ler Bjørndalen.

– Blir mulig å slå ham en dag

Om tre uker går årets VM av stabelen i tyske Oberhof. Der håper Jacquelin å komme enda nærmere Thingnes Bø på resultatlistene.

– Jeg skulle gjerne visst hvordan Johannes jobber, sier franskmannen med et lurt smil før han påpeker:

– Jeg er sikker på at det vil bli mulig å slå ham en dag. Det tror jeg nok. Men Johannes er en så god utøver og en fin type. Så jeg er glad på hans vegne. Han fortjener suksessen.

VM i skiskyting starter 8. februar. Første uken ser du på TV 2 Direkte og Play.