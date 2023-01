Seieren glapp etter brøler: – Er det mulig?

Der Henrik Kristoffersen ergret seg over stygg feil, danset Lucas Braathen av glede etter prestisjerennet i Schladming.

Det var svært gode muligheter for norsk seier da bare Kristoffersen stod igjen på toppen.

Rett før ham hadde nærmeste konkurrent, Manuel Feller, gjort en feil og kjørt seg ut av seierskampen.

Dermed hadde Kristoffersen 77 hundredeler å gå på til ledende Clement Noel.

En grov feil høyt i løypen gjorde 28-åringen sjanseløs både på seier og pallplass.

– Unødvendig. Sånn er det, sukker en svært skuffet Kristoffersen overfor TV 2.

Når han får se reprisene av feilen på direkten, sier han:

– Er det mulig? Jeg er nok litt heit på grøten, gitt.

28-åringen endte helt nede på en ellevteplass, 1.33 bak Noel. Han er også selvkritisk til en feil lengre ned i løypen, noe han riktignok mener at skyldtes den første tabben.

– Da hadde jeg mistet huet allerede. Da var det kjørt, poengterer stjernealpinisten.

Lucas Braathen kom på tredjeplass, 38 hundredeler bak den franske vinneren. Han er i ekstase.

– Pallen i Schladming! Det er så fett, brøler han i intervju med TV 2.

Braathen ergrer seg også over en feil, men velger å se fra den positive siden etter det tradisjonsrike rennet.

– Det blir for dumt ikke bare å hedre atmosfæren her. 40-50 tusen har skreket med nede hele bakken. Det er så få som får oppleve det jeg fikk gjøre. Det er mye større enn resultatbrettet sier. For en dag, sier 22-åringen.

Han fikk ikke med seg øyeblikket det gikk galt for Kristoffersen, men skjønte umiddelbart på publikum at noe hadde skjedd.

– Jeg sa til Henrik at den toppflaten er den verste seksjonen jeg vet om i verdenscupen. Jeg hater det terrenget. Det er så kleint å kjøre, beskriver stjerneskuddet.

Det var sterk laginnsats av de norske herrene i Schladming, med hele seks løpere blant de 13 beste.

Se resultatlisten her.