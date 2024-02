– Satt klar for å bli halshugget

For to måneder siden var Vetle Sjåstad Christiansen så forbannet at han slo av telefonen. Han fryktet for hva han kunne si.



Tiden etter har vært preget av svært gode resultater.

Petter Northug er ikke i tvil. Vrakingen var det beste som kunne skjedd Sjåstad Christiansen.

– At han har vært en litt annen skiskytter, at han har sett litt skarpere ut etterpå, vil jeg definitivt si.

– Jeg kan selv relatere til det at de gangene man blir vraket og føler det er feil, så gjør man ofte en jævlig bra treningsjobb i den perioden man vil ønske å komme tilbake for å bevise at det var feil, forklarer Northug.

POSITIVT MED VRAKING: Petter Northug tror vrakingen i desember var noe av det beste som kunne skjedd Vetle Sjåstad Christiansen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Så det kan gjøre at du er litt ekstra skjerpet når du er hjemme, når du hviler og trener. Da Vetle kom tilbake, viste han at det var feil å vrake ham. Han beviste det så til de grader.

– Klar for å bli halshugget



Etter total stillhet i flere uker, snakket Sjåstad Christiansen for første gang om vrakingen i midten av januar.



Geilo-løperen fyrte løst mot egen ledelse.

– Jeg tenkte at det var best å vente med å uttale seg om det jeg vil kalle inkompetente avgjørelser. Jeg har vært fly forbannet. Det er jeg fortsatt, sa Sjåstad Christiansen til TV 2 10. januar.



Tre dager senere vant han sprinten i Anterselva.

– Jeg lot munnen gå først og så fulgte heldigvis beina og avtrekksfingeren etter, smiler Sjåstad Christiansen.

VM-STJERNE: Publikum elsker Vetle Sjåstad Christiansen og han elsket publikum. Foto: Michael Allen

– Litt tilfeldigheter. Jeg liker ikke å skryte av meg selv, men det viser kanskje litt mental styrke å sette seg selv i giljotinen. Jeg satt jo klar for å bli halshugget etter de uttalelsene. Hadde det ikke gått bra da, tror jeg det hadde vært rett hjem i skammekroken. Så ja, en god porsjon dyktighet og litt flaks også da, konkluderer Sjåstad Christiansen.

Fallhøyden var kanskje stor, men nettopp derfor hyller Northug Sjåstad Christiansens utblåsning.

– Det er ikke mange som tør det der. Det at han fyrte løs skal han ha skryt for, sier Northug og forklarer:



– Det gjenspeiler Vetle som utøver at han kommer tilbake på den måten han gjør. Som idrettsutøver vil du gå alle skirenn. Det er derfor du trener og gjør jobben. Så når du da blir vraket, kommer det mye følelser. Sånn ble det for Vetle og det er bra. For det skal være følelser, for idrett er mye følelser.

– Tror han er jækla irritert



De påfølgende resultatene i verdenscupen har vært helt i toppsjiktet med flere pallplasser.

I VM står Sjåstad Christiansen så langt to bronsemedaljer etter sprint og jaktstart.

– Sånn i etterpåklokskapen er det lett og si at vrakingen var positiv, ja. Og kanskje gitt min situasjon med litt lungeproblemer og litt vel mye slim, så var kanskje den litt lengre pausen det som skulle til for at det virkelig løsnet, sier Sjåstad Christiansen.

– Så kan man si det sånn at det gjerne kunne blitt løst med det i mente, det var ikke derfor jeg på en måte ble kastet ut av laget. Men det var en positiv konsekvens av det.

Men Northug tror det ulmer fremdeles:– Men jeg tror fortsatt han er jækla irritert på vrakingen.