Satser mot OL: – Ikke skjedd siden 1994

Miika Klevstuen, Eirik Andersen og Fredrik Pedersen er et av Norges aller største talenter innen kort- og langebaneløp i skøyter. Trioen er helt i europatoppen for seniorer.

Førstnevnte tok satt nylig aldersrekord i 15-årsklassen på 500-meter, i Heerenveen, med tiden 36,13. Bragden er et av de beste løpene som er gjennomført i årsklassen noensinne.

– Vi lærer å gå svinger på kortbane, og det får vi virkelig igjen for når vi har siste indre, forteller Klevstuen.

STJERNESKUDD: Miika Klevstuen har levert sterke tider på både kort- og langbaneløp. Foto: Lasse Olsrud Evensen/ TV 2

Sports- og utviklingssjef i Norges Skøyteforbund, Petter Andersen, er meget imponert av 16-åringens prestasjoner. Han forteller så om treningsrutinene til utøverne i de unge aldersklassene.

– De fleste løperne kombinerer både kortbane og langbane. Det ser ut til å virke veldig bra, sier utviklingssjefen som også er far til nevnte Eirik Andersen.

Selv om Miika Klevstuen synes det er vanskelig å velge mellom de to skøyte-grenene, har han en plan klar:

– OL i 2026 i kortbaneløp er det store siktemålet, understreker han.

Sammen med sine lagkamerater deltok Klevstuen i Europacupen for kortbaneløp i Torino, fra 24 til 26. mars. I jenteklassen deltok Guro Samdahl og Pauliina Klevstuen.

Kortbaneløp Innendørs skøyteløp på rundbane, vanligvis på en ishockeybane.

Skiller seg fra tradisjonelt hurtigløp ved at banen er kortere, med krappere svinger.

Banen er ikke delt i en indre og ytre bane.

Fellesstart.

Hvert heat har 4-8 utøvere.

Standarddistanser er 500, 1000, 1500 og 3000 meter.

Kortbane debuterte som olympisk gren i 1992. Kilde: SNL og Skøyteforbundet

Trives med satsingen

Eirik Andersen og Fredrik Pedersen er også begge usikre på hvilken vei de ønsker å gå. Begge to har, i likhet med Klevstuen, levert enorme tider på ulike distanser og tatt medaljer i NM-sammenheng.

Ungguttene koser seg uansett med trenings- og konkurransemengden.

– Det er morsomt å bli satset på i så ung alder, men man må være klar over at dette er en risikoidrett. Det går fort, og det kan være farlig hvis man faller. At vi er så godt beskyttet gir en trygghet, men tro meg: Skader er det minste vi tenker på når vi trener eller går konkurranser. Da er det full gass, sier Pedersen.

PLANLAGT SATSING: Petter Andersen er fornøyd satsingen på kortbane og utviklingen til løperne. Foto: Lasse Olsrud Evensen/ TV 2

Den spesifikke satsingen på øvelsen skal ha startet for flere år siden.

– Vår satsing på kortbane har vart noen år, og vi har startet med yngre løpere. Nå er de fleste rundt 16-17 år. De største miljøene er Oslo, Trondheim og Skien, sier Petter Andersen.

– Ikke skjedd siden 1994

Landslagstreneren for kortbaneløperne, Einar Agdestein, har klokkertro på trioens potensiale.

– Dette er veldig talentfulle gutter. Jeg er helt sikker på at de vil få veldig gode resultater i årene som kommer, og ekstra morsomt om de klarer å kvalifisere seg for OL i 2026. Det har ikke skjedd siden 1994, forteller Agdestein.

Europacupen i Italia gikk likt som NM i Skien. Derfor var ikke de talentfulle guttene å se på arrangementet i Vestfold og Telemark.