Sammenligner seg med fotballspiller: – Det snur fort

Da de fleste andre kludret det til på siste skyting, fylte Vetle Sjåstad Christiansen og vant fellesstarten med kun én bom totalt.

– I dag hadde jeg lyst å beholde roen, samtidig angripe som bare rakkeren. Jeg så litt på det Johannes gjorde på sin siste stående skyting i går. Han brukte litt tid før første skuddet og så bare smalt han fem rett ned. Det var en bra kopi, sier en smørblid Sjåstad Christiansen etter målgang.

– For de som er litt fotballinteressert, så pleier jeg å sammenligne meg med Daniel Braaten. Han holdt på for noen år siden og kunne være verdens beste den ene dagen, og så kunne han være OBOS-nivå dagen etterpå. Sånn er det litt for meg, smiler dagens vinner.



For Anterselva startet med 6. plass på kortnormalen hvor han etter rennet fortalte at han gikk på en skikkelig høydesmell.

SAMME TYPE: Vetle Sjåstad Christiansen sammenligner seg med tidligere fotballspiller Daniel Braaten. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det snur veldig fort, spesielt i høyden. Det første løpet kan være hinsides dårlig. Men får jeg gått i kjelleren en dag, snur det plutselig på en femøring. Det gjorde det i dag, sier Sjåstad Christiansen.



– Hva traff oss her?!



Nok en gang vartet Johannes Dale-Skjevdal opp med et rykk og en sisterunde som ingen andre kan matche.

Først rykket han ifra Vebjørn Sørum, så tok han igjen Quentin Fillon Maillet.

Dale-Skjevdal tok andreplassen, vikar Sørum ble nummer tre.

– Hva traff oss her?, spør TV 2s kommentator Ole Kristian Stoltenberg etter Dale Skjevdals sisterunde.



Illsint franskmann

At Dale-Skjevdal og Sørum gikk fort på sisterunden var det ingen tvil om, men det var åpenbart at den norske duen hadde betydelig bedre ski enn Fillon Maillet.

Franskmannen var tydelig forbannet etter målgang og slang fra seg både staver og våpenet mens han kjeftet.

– Det er tydelig at de franske gutten er misfornøyde med det de hadde under skiene i dag, sier TV 2-ekspert Petter Northug.



– Det er temperament i den franske leiren. Her blir det oppvask, følger Marius Skjelbæk opp.



Thingnes Bø gikk i bakken

Det ble en dramatisk start for Thingnes Bø. På førsterunden gikk stryningen i bakken. Det så ut som han fikk en stav mellom beina, stupte fremover og landet rett på magen.

Heldigvis gikk det fint med mann, ski, staver og børse, men på den påfølgende skytingen ble det to bom for Thingnes Bø.

Det ble totalt fire bom på Thingnes Bø på fellesstarten og endte på en femteplass.

Tarjei Bø ble nummer seks, Endre Strømsheim nummer elleve, mens Sturla Holm Lægreid endte på 18. plass.

