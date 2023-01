Samboeren i gledestårer – Granerud utklasset konkurrentene

Se vinnerhoppet i videovinduet øverst!

Halvor Egner Granerud var best av alle i første omgang av nyttårshopprennet i den tysk-østerrikske hoppuka.

Han svevde 140 meter som ga 148,5 poeng. Før finalen ledet Asker-gutten med 0,6 poeng foran slovenske Anze Lanisek.

Der fulgte nordmannen opp og svevde hele 142 meter, som er nyttårshopprennets lengste. Dermed knuste Granerud konkurrentene og vant 6,4 poeng foran Lanisek.

– Det er fantastisk. Det er største det enkeltrennet man kan vinne. En fantastisk følelse å sitte igjen på toppen og klare å levere på den måten, sier vinneren i et intervju med Viaplay.

Dermed tok 24-åringen sin andre strake seier. Totalt leder Granerud hoppuka med 26,8 poeng foran polske Dawid Kubacki, som tok tredjeplassen søndag.

Gledestårer

Familien er til stede for å følge 24-åringen i hoppuka. De var tydelig rørt etter seieren.

– Dette har han drømt om siden han var liten. Så jeg tror dette er vel så stort for han som å vinne VM. Dette er rennet hele verden ser på. Derfor betyr det noe ekstra, sier far Svein Granerud til TV 2.

FØLGER SØNNEN: Kjæreste og samboer Karoline Nilsen, mor Marit Egner og far Svein Granerud til stede under hoppuka. Foto: Per Tho Angell / TV 2

Samboer Karoline Nilsen forteller at dette er stort.

– Jeg er så rørt. Dette er så stort. For jeg vet at han har drømt om å vinne akkurat dette rennet i mange år, sier hun mens gledestårene renner, sier Nilsen.

Forklarer Haaland-feiringen

Granerud forklarer hva han tenkte da han satt igjen på toppen, klar til å hoppe sist av alle.

– Jeg tok en lite prat med meg selv og tenkte hvor heldig jeg var som fikk lov å utfordre meg selv på den måten. Det fungerte.

Foto: Geir Olsen / NTB / Leon Kuegeler / Phil Noble / Peter Cziborra / Reuters / NTB

Granerud forklarer at han hadde planlagt seiersfeiringen siden 2021, men da måtte han se seg slått av Kubacki.

– Det var en 24 år gammel jypling fra Asker som var her med gul trøye for to år siden og tenkte at det var en kul måte å hylle en norsk konge i Tyskland på. Det ville seg ikke da, og Kubacki satte bakkerekord rett før meg i finaleomgangen, sier Granerud til TV 2.

Søndagens renn ble arrangert i den tyske byen Garmisch-Partenkirchen.

– Jeg endte opp med å bli nummer to, og spesielt i den gode formen han er i var det fint å ta revansje. Jeg ble ekstra glad når det ble så solid - bare motsatt resultat, sier skihopperen.

– Jeg har ventet på et øyeblikk å gjøre den feiringen.

GLADE LANDSMENN: Johann Andre Forfang (t.v) og Robert Johansson (t.h) feiret seieren sammen med Halvor Egner Granerud. Foto: Christof Stache

Motivert

Andreplassen han tok bak Kubacki i nyttårshopprennet for to år siden har hjulpet på 24-åringens motivasjon.



Han valgte å kun ha andreplass-premien fra rennet stående fremme i huset.

Foto: Geir Olsen / NTB

– Det er den sureste andreplassen jeg har fått. Jeg hadde nesten glemt det. For å hjelpe på motivasjonen min inn mot fjoråret var det den eneste premien jeg kunne se på, sier han.

Granerud har jobbet mye med seg selv for å levere jevnt gode prestasjoner. Han ser frem til resten av hoppuka.

– Jeg tar hopp for hopp, men nå ser det bedre ut enn det har gjort tidligere i Garmisch. Jeg føler meg forberedt og gleder meg til å ta fatt på den utfordringen.

Se det suverene hoppet i første omgang her:

De øvrige norske

Robert Johansson ble nest beste norske på en 16. plass. Johann André Forfang ble nummer 20., mens Kristoffer Eriksen Sundal endte som nummer 27.

Anders Fannemel klarte ikke å kvalifisere seg til finaleomgangen. Daniel-André Tande ble utslått i kvalifiseringen til rennet.

Marius Lindvik ble diskvalifisert på grunn av for stor hoppdress. Han fikk dermed ikke hoppe i finalen.

PS! Resten av hoppuka ser du på TV 2 Play.