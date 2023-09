– Så lite at folk skjønner det ikke

BEST TIL SLUTT?: Johannes Thingnes Bø tror ikke på noen reprise av forrige suverene sesong. Foto: Jonas Been Henriksen

Han har i lang tid annonsert at han legger opp etter OL i 2026. Men av de neste tre sesongene er det den førstkommende Johannes Thingnes Bø er mest spent på.

Hele våren og sommeren har han trent for seg selv etter at han ble far for andre gang. Fjorårets suverene skiskytter innrømmer at denne sesongen neppe blir noen reprise.

– Målet er å vinne verdenscupen totalt og jeg tror det er mulig å få til. Men jeg tror ikke vinteren kommer til å bli like god som i fjor, så jeg er forberedt på at jeg kanskje kan stange litt mer og ikke vinne like mye som i fjor, sier Thingnes Bø til TV 2.



KONGSVINGER-FAN: Johannes Thingnes Bø har blitt Kongsvinger-tilhenger etter han flyttet dit. Han tar seg gjerne en tur på kamp når han har mulighet. / NTB Foto: Geir Olsen

– Hvorfor tror du ikke denne vinteren blir like god?



– Det var en ekstrem sesong som jeg aldri kommer til å slå. Jeg vet ikke om andre kommer til å slå den heller, ler 30-åringen og fortsetter:



– Men jeg kjenner igjen følelsen jeg hadde i fjor. Det er egentlig bare den jeg jakter, men enn at jeg jakter treningstimer. Jeg prøver bare å gjøre ting riktig slik at kroppen er i den forfatningen den var i på samme tid i fjor.



– Folk skjønner ikke hvor lite det er



Storebror Tarjei Bø har tidligere uttalt at det er en fordel for lagkameratene at lillebror ikke har vært med på treningssamlingene denne sommeren. Den tankegangen er Thingnes Bø enig i.

– Tarjei har jo barn, men livet mitt opp mot mange av de andre på laget er jo så kontrastfylt som du får det. Jeg føler det er rart om de ikke slår meg sånn som de trener og hvordan livet deres er, sier Thingnes Bø med et lurt smil.



BRØRDE OG KONKURRENTER: Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø under VM i Oberhof i 2023 Foto: Marte Christensen / TV2

Frem til 1. september hadde Thingnes Bø kun har hatt to kombinasjonsøkter på rulleski i 2023.

– Det er så lite at folk skjønner ikke hvor lite det er. Så ja, alt ligger til rette for at de skal slå meg. Det er et utrolig sterkt lag vi har, men vi får bare vente å se. Det er alltid like spennende, og jeg tror de også synes det er spennende å vite hvordan styrkeforholdet er.



Det styrkeforholdet får skiskyttereliten testet nå når Thingnes Bø er tilbake på samlinger i høst.

– Nå må jeg legge inn støtet mer og mer. Det er bare to måneder igjen til vi er på snø, så nå har jeg ikke «god tid» lenger, og det kjenner jeg litt på, innrømmer Thingnes Bø.



– Her hjemme er det ingen jeg trener med. Det er kun meg selv og kjellerrommet. I år vet jeg at det blir opp til meg selv å bli best i verden. For jeg får ingen drahjelp. Jeg må dra lasset selv, fortsetter han.



Tror han er et stykke bak

Thingnes Bø forteller om en god treningsmåned i mai før det dabbet litt av i juni. Juli beskriver han som «over all forventning».

– Der hadde jeg på mange måter estimert med det verste, at det kom til å bli lite trening. Men jeg trente stort sett hver eneste dag. Det var en veldig bonus. I august hadde vi vannkopper på hjemmebane og litt andre ting som ikke var så lett å kombinere med toppidretten. Men nå er vi godt i gang med høsten, barnehagen har satt seg og vi har begynt å få det på gli.



SUVEREN: Han var i en helt egen klasse forrige sesong. Johannes Thingnes Bø er spent på vinteren som kommer. Foto: Marte Christensen / TV2

Men selv om treningsrutinene er godt tilbake og formen stigende, tror Thingnes Bø han ligger et stykke bak lagkameratene.

– I oktober håper jeg å være likt med dem, og så håper jeg å være foran etter det, smiler stryningen.



– Av de resultatene jeg har sett er de tilnærmet likt der de har vært de andre årene. Så foreløpig har jeg ikke sett noen overraskelser hos dem og jeg har ingen overraskende greier heller. Så jeg tror de kan puste lettet ut så langt, så får vi se. Jeg satser på at jeg har jokeren igjen til slutt som jeg kan slå i bordet med.