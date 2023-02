Russiske medaljevinnere ble ikke testet

Det internasjonale antidopingbyrået WADA hevder at Russland har opprettholdt testregimet under utestengelsen fra internasjonale konkurranser. Men flere OL-stjerner ble ikke testet av RUSADA i 2022.

IOC har åpnet døren på gløtt for at russiske utøvere skal få vende tilbake til internasjonale konkurranser.

Antidoping Norge stiller imidlertid spørsmål om hvordan dopingkontrollen av russerne har vært under utestengelsen som følge av krigen.

– Russland var de som jukset før og ikke fulgte reglene. Jeg kan ikke tro det er mange fra utlandet som har reist til Russland for å teste utøvere siden februar 2022, men det kan finnes andre enn RUSADA-kontrollører i Russland, uttalte Anders Solheim nylig.

TV 2 har gått gjennom alle dopingtester som RUSADA (russiske antidopingbyrået, journ. anm) gjorde i 2022.

Følgende medaljevinnere i Beijing-OL ble ikke testet av russiske dopingkontrollører (se hele listen nederst):

Langrenn:

Aleksej Tsjervotkin

Ivan Andrejevitsj Jakimusjkin



Skiskyting:

Maksim Tsvetkov

Eduard Latypov



Skøyter

Sergej Trofimov



Kunstløp:

Nikita Katsalapov

Viktorija Sinitsina

Heller ikke medaljevinnerne fra ski-VM i 2021, Gleb Sergejevitsj Retivykh og Jana Kirpitsjenko, ble testet.

IKKE TESTET: Sølvmedaljevinner Ivan Jakimusjkin, Aleksander Bolsjunov og Simen Hegstad Krüger under vinter-OL i Beijing 2022. Foto: Heiko Junge

– Det er skummet å høre. Vi kan jo bare gjøre vår del i antidopingarbeidet, som er en slags solidaritetsoppgave, der alle bidrar med sitt, slik at vi alle kan stole på hverandre. Men hvis ikke russerne er med på leken blir det vanskelig å inkludere dem igjen, sier skiskytter Sturla Holm Lægreid.

– Hvor mange ganger ble du testet i fjor?

SKUMMELT: Sturla Holm Lægreid liker ikke at de ikke kan stole på russerne. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– I hvert fall fire, fem ganger i løpet av året av Antidoping Norge. I tillegg til tester fra IBU og på verdenscuprenn. Jeg får masse stikk i armen i løpet av en sesong.

TV 2 har tidligere gått gjennom hvor mange ganger norske idrettsstjerner ble testet, der Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo avla flest, med 20 tester hver i 2019.

– Fraværende system

TV 2 har stilt flere spørsmål til RUSADA, blant annet hvor mange positive tester det var i 2022.

Samt hvorfor ikke de har testet idrettsstjerner som tok medaljer i Beijing-OL.

RUSADA har ikke besvart TV 2s spørsmål.

– De har en historie på at de ikke tar antidopingarbeidet så seriøst. Både vesten og de selv skal rydde opp. Men hvis du ikke er testet på et helt år, så vet jeg ikke ... Da er det vel fraværende, da, hele systemet, sier Tarjei Bø.

HAR EN HISTORIKK: Tarjei Bø er skeptisk til det russiske testsystemet. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Vi må bare sørge for, når de er tilbake, at det internasjonale skiskytterforbundet klarer å lage et testregime som funker skikkelig, understreker skiskytteren.

Landslagskollega Johannes Dale er ikke overrasket over funnene.

– Jeg synes det ikke høres bra ut. Bare det at RUSADA skal teste russiske utøvere høres spesielt ut.

IOCs tette bånd til WADA

IOC, som nå har åpnet for diskusjon for å ta russerne inn i varmen igjen, finansierer halvparten av WADAs budsjett.

Flere IOC-medlemmer sitter også i WADAs øverste styre.

Blant dem Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

WADA har bekreftet overfor TV 2 at RUSADA fortsatt ikke er kompatibel med regelverket.

SITTER I WADA - OGSÅ: Astrid Uhrenholdt Jacobsen er både en del av IOC og WADA. Foto: Geir Olsen

Men hevder at det russiske antidopingbyrået har gjennomført et tilsvarende antall tester på russiske idrettsutøvere som tidligere år.

– Det samme gjelder andre antidopingorganisasjoner, inkludert internasjonale forbund. WADA fortsetter å overvåke RUSADAs ytelse, skriver de i en e-post til TV 2.

– Ville WADA ha noen innvendinger mot gjeninnsetting av russiske lag i store internasjonale idretter/konkurranser på grunnlag av manglende testing de siste månedene?

– Forståelsen er at den nåværende suspensjonen fra internasjonal konkurranse av idrettsutøvere fra Russland (og Belarus) gjelder krigen i Ukraina, ikke antidopingsaker, svarer WADA.

Reagerer på Latypov

TV 2 har henvendt seg til det internasjonale testforbundet ITA, som utfører dopingtesting på vegne av flere ulike forbund og spurt hvilken oppfølging de har hatt av russiske utøvere.

De har ikke svart på vår henvendelse.

– Russland hadde gjort seg selv en tjeneste ved å gjøre dette skikkelig. Slik det er nå er det ikke tillit, sier Karoline Knotten.

HAR IKKE TILLIT: Karoline Knotten reagerer på TV 2 sine opplysninger. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Hun reagerer spesielt på at ikke Eduard Latypov er testet av RUSADA.

Latypov ble suspendert i 2016 etter å ha testet positivt på meldonium, men ble opphevet fordi konsentrasjonen i prøven var så lav.

– Han har litt historikk. Men det har Russland generelt.