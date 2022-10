Røste: – Alvorlige og uriktige påstander

Tidligere skipresident Erik Røste reagerer sterkt på påstander i boka «Clas Brede Hoppsjel» skrevet av Astrid Versto og Terje Svabø.

Sentralt i boka er den langvarige konflikten mellom hoppsjef Clas Brede Bråthen og ledelsen i Norges Skiforbund, personifisert ved generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste.

I boka hevdes det at Røste gikk bak ryggen både på styret og generalsekretæren da han forhandlet om et kompromiss med Bråthen og lederen av Hoppkomiteen, Stine Korsen. Dette møtet skal ha blitt holdt utenfor Skiforbundets lokaler på Ullevål, ifølge boken.

«Skipresidenten vil det slik. Verken skistyret eller generalsekretær Bretten Berg vet om møtet. Ei heller blir de informert om møtet med Stine Korsen utover dagen.»

TV 2 har forelagt dette for Erik Røste, han reagerer med vantro på sitatene fra boka.

Alvorlig og uriktig

– Dette er alvorlige og uriktige påstander. Jeg vil på det sterkeste avvise påstandene i boka om at jeg kjørte et sololøp da jeg møtte Clas Brede onsdag 20. oktober for å se om vi kunne komme fram til en omforent løsning på en fastlåst sak. Det var et stort ønske fra organisasjonen at denne saken måtte avsluttes. Møtet var på Norges Skiforbund kontor for skipresidenten på Ullevaal Stadion. Møtet var ikke på et «hemmelig» sted som det antydes i boka. Generalsekretær Ingvild Bretten Berg var informert om møtene og utviklingen. Det var tre styremøter disse to dagene hvor styret både ble informert og involvert før endelig vedtak ble fattet på morgenen torsdag 21. oktober, påpeker Erik Røste.

Noe mer om innholdet i boka vil ikke Røste kommentere.

– Det ble for snart et år siden inngått et forlik hvor Clas Brede ble tilbudt og takket ja til en ny stilling i Norges Skiforbund. Med forliket var det viktig og riktig å legge saken bak oss og se framover. Organisasjonen og sponsorene ønsket ro. Det både har jeg og vil jeg fortsette å bidra til, sier Røste.

Visste om møtet

Her er det altså påstand mot påstand.

Forfatterne hevder at Generalsekretæren ikke var kjent med møtet mellom Røste, Bråthen og Stine Korsen, leder av Hoppkomiteen.

Generalsekretær i styret til Norges skiforbund, Ingvild Bretten Berg. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Stemmer dette, Ingvild Bretten Berg?

– Jeg kan avkrefte denne påstanden. Jeg visste om møtet, sier hun til TV 2.

I en e-post til TV 2 gjør Bretten Berg det klart at hun ikke kommer til å kommentere mer av innholdet i boken.

– I personalsaker har Norges Skiforbund som arbeidsgiver taushetsplikt, en plikt som også varer utover forliket i saken, som ble inngått for nær et år siden. Som generalsekretær og arbeidsgiver har jeg stor respekt for taushetsplikten, og har derfor ikke bidratt i boken.

Bak ryggen?

Videre hevdes det i boken at Røste gikk bak ryggen på Skistyret, Røste avviser dette overfor TV 2.

TV 2 har snakket med flere medlemmer av Skistyret:

Erling Fossheim: – Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen du refererer til fra boka. Skistyret ble ikke ført bak lyset. Vi ble informert underveis om hva som skjedde.

Erik Brun: – Jeg vet at jeg er nevnt noen steder i boka, jeg har bestemt meg for ikke å kommentere noe av det som står der. Men, jeg skal kjøpe og lese boka.

Torbjørn Skogstad: – Det var flere informasjonsmøter på dette tidspunktet og Skistyret var kjent med hva som foregikk for å få til et forlik.