Rørt Tandrevold etter triumfen: – Ikke sett dem på flere måneder

Med to fulle hus og god fart i sporet, gikk Ingrid Landmark Tandrevold inn til ledelse på sprinten i Ruhpolding fra startnummer tre.

Ingen evnet å dytte Fossum-løperen ned fra toppen av pallen.

– Det var veldig deilig å se at alle blinkene gikk ned, sier en svært andpusten Tandrevold til NRK etter løpet.

– Jeg åpnet altfor hardt. Jeg tenkte at alle går så fort her. Det angret jeg på. Da var det ekstra viktig at jeg fikk ned alle blinkene.

Verdenscupleder Justine Braisaz-Bouchet bommet to ganger og var i tillegg i bakken.



Nærmest i mål var svenske Mona Brorsson - 18 sekunder bak. Lisa Vittozzi fra Italia endte på en tredjeplass.

KJEMPELØP: Ingrid Landmark Tandrevold leverte varene i de tyske skoger. Foto: KERSTIN JOENSSON

Fossum-jenta fosset inn til karrierens tredje verdenscupseier.

Etter triumfen var det en rørt Tandrevold som snakket med NRK.

– Akkurat nå gleder jeg meg mest til å se mamma og pappa. Jeg visste før start i dag at det ville bli en bra dag i dag uansett, mamma og pappa er her. De har jeg ikke sett på flere måneder.

STORT GLIS: Smilet til Ingrid Landmark Tandrevold gikk rundt på pallen. Foto: Thomas Bachun / BILDBYRÅN

– Jeg setter veldig pris på at de reiser ned for å heie. Jeg har vært borte i jula - og jeg har savnet familien min veldig, kanskje mer enn noen gang. Da hadde jeg veldig lyst til å få det til, sier en rørt Tandrevold.

27-åringen vant sprinten i Hochfilzen tidligere denne sesongen.



– En seier for hele laget, sier lagvenninne Juni Arnekleiv til NRK. Dombås-jenta ble nest beste norske på en ellevteplass.