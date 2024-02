Røiselands klare beskjed etter VM-fiaskoen

– Det går veldig fint. Det koker kanskje ikke like med mye folk her og er nok litt roligere omgivelser her enn det er i Nove Mesto, sier Marte Olsbu Røiseland og ler.

Hun tar seg tid til en telefonsamtale med TV 2 på VMs nest siste dag. Denne dagen har hun vært vitne til at trenermannen, Sverre Olsbu Røiseland, har tatt VM-bronse med Tyskland.

– Det er ikke alltid Tobias (sønn) er like enig, så det blir litt forhandling underveis. Men jeg prøver å få med meg så mye som mulig av mesterskapet, sier Røiseland.



Lot seg imponere av sesongstarten

Snart er det ett år siden Røiseland la opp som skiskytter. Det siste året har hun fulgt med fra utsiden og lot seg imponere i starten av sesongen.

LA OPP: I mars 2023 offentliggjorde Røiseland at hun la opp som skiskytter. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Jeg synes det var skikkelig artig. Det blir jo litt sånn at når de eldste gir seg, blir man et veldig ungt lag og må bygge laget opp litt på nytt. Det klarte de med glans i starten av sesongen, skryter den nå pensjonerte skiskytteren.



– Det var så gøy at de var så offensive, samtidig som de var ærlige på at de gjør så godt de kan. Det har virket som de har kost seg, hatt god stemning på tur og angrepet hver situasjon.



– Man kjenner seg så igjen



Men i motsetning til sesongstarten, har VM i Nove Mesto blitt et nederlag for de norske kvinnene. For ledestjernen Ingrid Landmark Tandrevold har det ikke stemt på standplass.

Senest ble stafetten lørdag en ny nedtur særlig for Tandrevold og Ida Lien på standplass. Det er noe Røiseland kjenner seg igjen i.

Hun har friskt i minne VM i Pokljuka i 2021. Røiseland gikk inn i mesterskapet som leder av verdenscupen sammenlagt og hadde et stort forventningspress på seg.

Etter mesterskapet satt hun igjen med gull på stafett og miksstafett. Men ingen medalje på de individuelle øvelsene.

– Ingrid kommer inn i VM med den gule trøyen og det er mange av de norske som har vært på pallen tidligere i sesongen. Da bygges det opp et forventningspress. Det er en helt ny situasjon, særlig for Ingrid som ikke har gått inn i et VM med den gule trøyen før, sier Røiseland.



– Det ble en ny utfordring og det har ikke gått helt som de hadde håpet.



– Hvordan har det vært å observere dette fra utsiden?



– Det er kjempekjedelig for man kjenner seg så igjen i den følelsen. Man har så lyst at det skal løsne, gå bedre. så er man skuffet over et dårlig løp, prøver å komme seg over skuffelsene og så skjer det gang på gang. Man blir nesten litt motløs.

HAR VÆRT DER SELV: – Det er kjempekjedelig for man kjenner seg så igjen i den følelsen, sier Røiseland om hvordan det har vært å observere motgangen Ingrid Landmark Tandrevold har hatt i mesterskapet. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Kommer med klar oppfordring

Men Røiseland er rask i å påpeke at det ikke er verdens undergang selv om det til tider har vært tungt for de norske kvinnene de siste to ukene.

– VM i Pokljuka var et kjedelig mesterskap for meg. Det gikk dårlig og det var utrolig kjedelig ikke å få det til. Samtidig tror jeg ikke jeg hadde gjort det så bra som jeg gjorde i OL året etter hvis jeg ikke hadde hatt den erfaringen. Sett i ettertid, når jeg ser tilbake på karrieren, er jeg veldig glad for at jeg fikk den erfaringen.

I OL i Beijing 2022 tok Røiseland gull på både sprint, jaktstart og miksstafett. Hun tok også bronse på normaldistansen og fellesstarten.

OL-DRONNING: Etter et skuffende VM i 2021 ble Marte Olsbu Røiseland OL-dronning i 2022. Foto: Heiko Junge

Nå håper hun de norske skiskytterkvinnene bruker dette mesterskapet som læring og erfaring for veien videre.

– Man lærer alle best når man får litt motgang og får litt i fleisen. Da er det mye lettere å finne ut hva som skal til. Den jobben som skal gjøres nå blir spennende med tanke på hva som skal til for å snu det. Den prosessen er de i nå og det er den som kommer til å være den mest lærerike og det er spennende å følge fra utsiden, sier Røiseland.

Etter et år på utsiden der hun har fått skiskyting litt på avstand, har hun følgende oppfordring til sine tidligere lagvenninner:

– Skiskyting betyr alt når du holder på med det. Du legger ned alt med krefter i det. Men det er også viktig å ta en fot i bakken og tenke at det er skiskyting, det er ikke krise. Det håper jeg de husker på.

– Jeg har vært der selv. Men det kommer til å gå bra igjen. Det kommer til å komme gode renn. Så nå håper jeg de bruker dette mesterskapet som læring og reiser kjerringa med gode renn i slutten av sesongen.