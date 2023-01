Røiseland skinte i soleklar norsk stafettseier: – Følte meg som meg selv igjen

Marte Olsbu Røiseland leverte en strålende tredjeetappe i sin første stafett for sesongen og kunne juble for norsk seier sammen med Karoline Knotten, Ragnhild Femsteinevik og Ingrid Landmark Tandrevold. Foto: Marte Cristensen / TV 2

Søndag avsluttes verdenscupuken i Ruhpolding med fellesstarter. Sendestart 12.25 på TV 2 Direkte og Play!

De norske skiskytterkvinnene fulgte opp herrenes jubeldag og tok Norges andre stafettseier i Ruhpolding.

Stafetten var Marte Olsbu Røiselands første på nesten ett år, men det så man lite til. For med feilfri skyting hentet Røiseland inn Frankrikes forsprang og sendte Tandrevold ut i halvminuttets ledelse.

Ingrid Landmark Tandrevold og de norske skiskytterjentene kunne juble for norsk seier på stafetten. Foto: Marte Cristensen / TV 2

– Det var en helt OK etappe, var det ikke det?, sa en spøkefull Røiseland til TV 2 etter etappen.

– For en etappe, Røiseland er på vei mot en gullform, utbrøt TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

Tandrevold gjorde akkurat som hun skulle i løypa og med to fulle hus på standplass sikret hun norsk stafettseier.

Ingrid Landmark Tandrevold kunne smile fra øre til øre etter fullt hus på siste skyting. Foto: Marte Cristensen / TV 2

– Det var så gøy, jeg fikk virkelig et helt perfekt utgangspunkt. Jeg hadde så troen da jeg gikk ut fra start. Det var bare opp til meg å ikke drite meg ut, men det gikk fint, sier Tandrevold og ler.

– Følte meg som meg selv igjen

– For en dag, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

– En ankeretappe i verdensklasse. Norge er i gullform, sier Skjelbæk.

Tyskland tok 2. plassen, 15,3 sekunder bak Norge. Italia ble nummer tre, 33,5 sekunder bak.

Tandrevold skyter for seier

Etter seieren var sikret kunne Røiseland og det norske laget slippe jubelen løs.

– Det var kjempegøy å gå stafett igjen. Jeg har vært hjemme og sett de andre gå stafett og gledet meg til den dagen jeg skulle komme tilbake. Det var like gøy som jeg husket det, sier Røiseland og legger til:

Marte Olsbu Røiseland i ferd med å ta teten på den tredje etappen. Foto: Marte Cristensen / TV 2

– Dette er første rennet denne sesongen der jeg følte meg som meg selv igjen. Jeg klarte å gå på både på standplass og i løypa. Jeg var så giret på å kline til fra start til mål, og det var skikkelig digg.

Karoline Knotten synes det er godt å ha Røiseland tilbake på stafettlaget.

– Det er en trygghet å ha Marte her. Når hun kommer inn siste stående og de andre bommer, så tenker du «dette klarer Marte». Det er så deilig å ha den i bakgrunnen, sier Knotten med et stort smil.

Kjempestart av Knotten

Karoline Knotten startet ballet for Norge og gikk en god førsteetappe. Med fullt hus på både liggende og stående lå hun godt an, og sendte Ragnhild Femsteinevik ut til den andre etappen 15,7 sekunder bak Frankrike i tet.

Karoline Knotten ga Norge et godt utgangspunkt etter sin første etappe. Foto: Marte Cristensen / TV 2

– Det blir avstander, men det er et godt utgangspunkt for Femsteinevik, var dommen fra Bjørndalen.

– Jeg er fornøyd. Men jeg gjorde jobben min på standplass. Jeg var ikke kjemperask på stående, men jeg var offensiv på liggende, sier Knotten etter sin etappe.

Femsteinevik slapp med skrekken to ganger

Femsteinevik fikk tre bom på sin første skyting og måtte bruke samtlige ekstraskudd. Men der gjorde hun jobben og slapp unna strafferunden.

– En havarikommisjon vi kan like!

Hun gikk ut fra sin første skyting 32,8 sekunder bak Frankrike.

På den stående skytingen måtte Femsteinevik nok en gang bruke samtlige ekstraskudd, men nok en gang klarte hun å unngå strafferunden.

– Jeg er fornøyd med at jeg ikke havnet i runden, men det var for dårlig skyting. Jeg prøvde å beholde roen og klarte det OK, i hvert fall, sier Femsteinevik.

– Drit i de vanlige!

– Å ha den kraften og styrken mentalt med 17.000 tyskere i rygg er idrett. Det er en prestasjon, altså, sier TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

– Det Femsteinevik gjør på skytebanen er ikke bra, men at hun klarer å treffe med de ekstraskuddene, det er ikke lett, følger Bjørndalen opp.

Røiseland sendte Norge i tet

Marte Olsbu Røiseland ble sendt ut til tredje etappe 46,8 sekunder bak Frankrike, men det skulle fort endre seg.

For da Frankrikes Sophie Chauveau måtte bruke samtlige ekstraskudd, skjøt Røiseland fullt hus og plutselig var Norge i tet sammen med Frankrike med Italia like bak.

På stående skyting leverte Røiseland en rask og strålende serie, mens Chauveau måtte ut i to strafferunder. Ut fra skyting ledet Norge med 20,3 sekunder ned til Italia.

Stafettdronningen leverte superserier

Røiseland sendte Tandrevold ut halvminuttet foran Italia.

På sin første skyting gjorde Tandrevold akkurat som hun skulle med en god og feilfri serie.

Det samme gjorde hun på stående og gikk Norge inn til klar seier.