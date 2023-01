Røiseland om ektemannen: – Spent på om han vil heie på meg

DIREKTE: Se 15 km kvinner på TV 2 fra kl. 13.30

Det var i april i fjor at Sverre Olsbu Røiseland (31) ble presentert som ny landslagssjef for de tyske skiskytterkvinnene. Han tok over som landslagstrener for Denise Herrmann.

Sverre Olsbu Røiseland, som er gift med Marte Olsbu Røiseland, hadde de siste fem årene jobbet som trener for kvinnenes utviklingslandslag i Norges Skiskytterforbund før han overtok Tyskland.

Nå møter han konen Marte Olsbu Røiseland som trener for en av Norges store rivaler i skiskyttersirkuset i Ruhpolding.

– Norge er uten tvil best, og jeg heier jo aller mest på Norge. Men det blir jo litt sånn at jeg håper at Sverre lykkes med Tyskland. Jeg håper ikke at Tyskland slår Norge, men på en intens duell, sier Marte Olsbu Røiseland til TV 2.

– Hjertet er på to plasser

Ektemannen Sverre Olsbu Røiseland understreker at hans fokus er å få de tyske skiskytterjentene til å yte og prestere best mulig.

– For min egen del handler det om å gjøre Tyskland best mulig. Men hjertet er jo på to plasser. Jeg har hjerte for Marte og håper at hun gjør det godt, men håper samtidig Tyskland fighter for seieren, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Når jeg er på jobb så er det jo fullt fokus på de tyske jentene. Men jeg vet at Marte kommer til å klare seg godt, poengterer han.

– Ikke mye kontakt

Marte Olsbu Røiseland er først og fremst bare glad for at ektemannen er tilstede.

– Det er veldig hyggelig, for vi ser ikke så mye til hverandre. Men her har jeg møtt ham nesten hver dag, og det er koselig, sier hun.

– Har dere mye kontakt under konkurransene?

– Det er veldig lite. Vi er jo som sagt på hvert vårt lag, og begge to er her for å gjøre en jobb. Men mellom konkurransene sees vi. Det er koselig og det gir en trygghet å vite at han er her, selv om vi ikke ser så mye til hverandre, svarer hun.

– Spent på om han heier på meg

Under verdenscuprennene i Ruhpolding vil Sverre Olsbu Røiseland være tilstede i løypen, og ikke på standplass. Kona er spent på hun vil få noen heiarop fra mannen hun giftet seg med i juli 2018.

– Denne uken skal han være i løypen under konkurransene, så jeg er spent på om han vil heie på meg. Sverre har et kjempestort konkurranseinstinkt så han heier nok aller mest på at de tyske skal gjøre det bra, konstaterer hun.