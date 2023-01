Røiseland kjempet om pallen: – Hun er tilbake

Marte Olsbu Røiseland kjempet om pallen på sprinten i Anterselva, men frolendingen ligger på en foreløpig fjerdeplass.

– Hun er tilbake, sa NRK-ekspert Ola Lunde ved målgang.

Dorothea Wierer ligger an til vinne.

Etter å ha skutt fullt hus på første skyting på sprinten i Anterselva torsdag, ble det full sprekk for Ingrid Landmark Tandrevold.

Tandrevolds åpningstreff på stående ble fulgt opp av fire bom.

– Jeg har hatt mange dårlige opplevelser her. Jeg har jobbet litt for å gjøre det bedre, for det er et sted jeg ikke har hatt så mange gode renn. Det ble ikke det i dag heller. Jeg blir så klart skuffet, men kanskje mest fortvilet. Det er bare jobben min, men det er også livet mitt. Det er synd å ødelegge en hel helg, men sånn er det, sier hun til NRK.

Saken oppdateres!

TV 2 og NRK sender VM i skiskyting fra 8. februar.