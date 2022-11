Rivaler med støtte: – Veldig synd at det skal være sånn

– Det er veldig kjipt. Jeg lider med dem, sier Elvira Öberg til Aftonbladet.

Både Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland har hatt problemer i oppkjøringen til sesongen.

Røiseland fikk i høst helvetesild – på toppen av en allerede trøblete oppkjøring.

31-åringen har sagt til NRK at hun er usikker på om formen blir helt bra igjen.

SUPERSESONG: Men nå aner ikke Marte Olsbu Røiseland om hun kan være med å kjempe om medaljer til vinteren. Foto: Terje Bendiksby

Eckhoff har åpnet opp overfor TV 2 om at hun har slitt med søvnen. Hun fikk problemer etter å ha fått korona i slutten av mars.

Instagram-fasade

Eckhoff fortalte også at bilder hun la ut i sommer ikke nødvendigvis gjenspeilet virkeligheten.

– Du ville ikke vise deg sårbar der?

– Nei, hvorfor skulle jeg det. «Her ligger jeg og griner fordi jeg ikke får sove», liksom. Ha, ha. Det gidder jeg ikke, altså. Da får du fire overskrifter i media, «Tiril ligger søvnløs». Det er så teit, da, for folk sliter med kreft, psykisk helse, alt mulig. Og så skal jeg stå fram med at jeg sliter med søvn, liksom, svarte 32-åringen til TV 2.

Av Expressen blir Elvira Öberg spurt om Eckhoffs utspill.

23-åringen, som tok tre medaljer under OL i Beijing, synes det er synd at Eckhoff følte at hun måtte holde på en fasade om at alt var bra, skriver Expressen.

– Jeg vet ikke akkurat hvordan det har vært for Tiril, men iblant kan det føles lettere å holde problemene sine for seg selv, sier yngste blad Öberg til avisen.

– Det føles kanskje lettere å legge ut bilder der alt ser bra ut, til tross for at det ikke alltid er virkeligheten. Jeg kan forstå henne, men det er veldig synd at det skal være sånn, fortsetter den svenske stjernen.

Får ros

Storesøster Hanna Öberg (26) roser Eckhoff for å ha vært åpen om problemene sine, særlig med tanke på at hun har gjort det mens hun sliter.

– Instagram er jo et sånt type sted der man sjelden ser at man har det tøffere. Det er vanskelig, men man er ikke like giret på å dele noe som ikke er så bra, påpeker Hanna Öberg overfor Expressen.

– Men jeg synes det er bra at hun snakker om det, fortsetter hun.

SKIKSYTTERSØSTRE: Elvira Öberg (til venstre) og Hanna Öberg. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Skiskytterne sesongåpner på Lillehammer 11. november. Stevnet ble flyttet fra Sjusjøen på grunn av snømangel.

Verdenscupåpningen er 26. november, i Kontiolahti.