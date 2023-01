Rivalen med aldersspøk om Røiseland

RIVALER: Italienske Dorothea Wierer (t.v.) var i det spøkefulle hjørnet, etter Marte Olsbu Røiselands (i midten) retur til verdenscupen. Her med Hanna Öberg fra Sverige under VM i skiskyting i Anterselva i 2020. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald

Tross én bom på siste skyting og 16. plass i comebacket, var likevel 32-åringen fra Froland på alles lepper da sprinten i Pokljuka skulle oppsummeres.

Mangeårig rival Dorothea Wierer, som selv endte på en tredjeplass i torsdagens renn, delte raust om sin norske konkurrent. Hun klarte likevel ikke å dy seg for en aldri så liten spøk om alderen til sin jevngamle rival.

– Jeg er veldig glad for å ha Marte tilbake. Da føler jeg meg ikke så gammel selv. Vi er jo samme årsmodell, og alle de andre er så unge, sa en flirende Wierer til TV 2 før hun fortsatte:

– Hun er en såpass viktig person og utøver i skiskyting, så det er godt hun er tilbake. Jeg tror også det var viktig for det norske laget.

Marte Olsbu Røiseland gratuleres av Dorothea Wierer fra Italia etter seier i forrige VM. Foto: Berit Roald

Olsbu Røiseland tok hjem utrolige fem av seks mulige medaljer under OL i Beijing i fjor, og vant også verdenscupen sammenlagt. Nå nærmer det seg et VM i Oberhof, og der har også den italienske rivalen tro på at fjorårets medaljegrossist kan gjøre det stort.

– Det er klart at hun trenger litt konkurranse i kroppen før hun kan være på topp, men under VM så tror jeg hun kommer til å være i veldig god form. Hun er jo en ekspert der!

– Hun blir farlig

Røiselands retur til verdenscupen gikk heller ikke hus forbi hos «Söta Bror». Torsdagens vinner, svenske Elvira Öberg tror comebacket kun er en smakebit på hva vi kan forvente fra hennes norske konkurrent.

– Det er kult at hun har tatt seg tilbake, og at hun kjenner at hun kan være med igjen. Vi vil jo ha så tøff konkurranse som vi kan, så det er veldig bra at hun omsider står på startstreken igjen, sier Öberg til TV 2.

– Fremover tror jeg hun kommer til å bli veldig farlig. Det virker som hun har stilt inn siktet på det, så jeg tror absolutt hun blir å regne med i vinter.