Rival med Eckhoff-støtte: – Har hatt samme problemet

FØLER MED ECKHOFF: Dorothea Wierer forteller at hun har vært i samme situasjon som Tiril Eckhoff. Foto: Sigve Vittersø Kvamme / TV2

Mens de norske skiskytterprofilene har deler av oppkjøringen i Dorothea Wierers hjemland Italia, er hun er hun selv på plass på Beitostølen i Norge.

– Vi har treningsleir her hvert år. Det er bra for hodet å ikke ha noe å tenke på, for når jeg er hjemme har jeg masse jeg må gjøre. Det er godt å bare trene, sove og gjøre ingenting, smiler Wierer til TV 2.

Mye å tenke på har definitivt hennes norske konkurrent Tiril Eckhoff.

I et intervju med TV 2 i september fortalte Eckhoff åpent om hvor «jævlig» det siste halvåret har vært. 31-åringen ble covid-syk i slutten av mars og har slitt med søvn gjennom sommeren og høsten.

– Jeg kjenner til det og har også hatt mye søvnproblemer gjennom karrieren. Slik har det vært gjennom 15 år og noen ganger må jeg ta piller. Det viktigste er selvfølgelig å fikse det mentale og fysiske, som er mye viktigere enn selv sporten, sier Wierer.

GOD TONE: Tiril Eckhoff (t.h.) gratulerer italienske Dorothea Wierer med seieren etter fellestart for kvinner i VM Skiskyting 2019 i Östersund, Sverige. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Noen ganger har man ikke noe valg

Hun forklarer hvor mye dette kan prege hverdagen.

– Det føles veldig dårlig, og på trening føler man at man ikke kan gi hundre prosent. I mange år har jeg tatt piller, det er så klart ikke det beste for kroppen, men noen ganger må man man velge mellom ikke å sove hele natten eller ta pillene.

– Og i denne sporten er søvn og restitusjon det viktigste. Noen ganger har man ikke noe valg, legger hun til.

Skiskytterforbundet uttalte i en pressemelding forrige uke at Eckhoff ikke har hatt det bra og ikke vil konkurrere før tidligst etter nyttår.

– Av hensyn til taushetsplikten kan jeg ikke si så mye. Men, Tiril får den beste hjelp som er å få, såpass kan jeg si, sa landslagssjef Per Arne Botnan til TV 2.

– Kommer sterkt tilbake

Marte Olsbu Røiseland har også hatt en trøblete oppkjøring og fikk i september helvetesild. Italienske Wierer er ikke i tvil på at både hun og Eckhoff vil hevde seg i verdenstoppen igjen.

– Det er de sterkeste jentene i verden og jeg tror de kommer veldig sterkt tilbake. De er verdensklasseutøvere som har masse erfaring, roser Wierer.

STILLER: Dorothea Wierer ser fram til den kommende sesongen. Foto: Frank Augstein

Selv har den tidligere verdenscupvinneren brukt mye av sommeren på å bygge hus i Val di Fiemme, hvor hun tok 50 dager helt fri fra trening. Hun er spent på hvordan det vil slå ut i sesongen.

– Det er vanskelig å si. Jeg prøver alltid å være blant de beste i verden, men jeg blir eldre. De andre går mye raskere og det er viktig å skyte rent. Jeg håper jeg kan vise god form på ski, så får vi se, sier 32-åringen lurt.