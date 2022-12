Riiber vant suverent – Oftebro på andreplass

Saken oppdateres!

Jarl Magnus Riiber har vist enorm god form hittil i sesongen, og på fredagens hoppdel av verdenscuprennet sikret 25-åringen seg 28 sekunders forsprang til neste konkurrent.

Riiber leverte også i langrennssporet, og økte til gruppa bak i første halvdel av rennet. Gruppa bestående av Vinzenz Geiger, Johannes Lamparter og Jens Luraas Oftebro holdt høy fart, og dermed ble det en kamp om de resterende to pallplassene.

Foto: Andreas Schaad

– Jeg synes Jens har gjort det her helt ellevilt bra, sier TV 2s ekspertkommentator Truls Johansen.

Like før målområdet ristet nordmannen og Geiger av seg Lamparter. Dermed ble det et spurtoppgjør mellom de to, som Oftebro kom seirende ut av etter fotofinish.

Oftebro startet minuttet bak Riiber i langrennsløypa. Sistnevnte roet betraktelig ned mot slutten, og Oftebro gikk dermed i mål kun 7,9 sekunder bak lagkompisen.

Dermed ble det dobbel norsk på pallen i østerrikske Ramsau.

Jørgen Graabak startet som nummer 16 og gikk seg opp til femteplass