Riiber utklasset konkurrentene – tok sin 50. verdenscupseier

Jarl Magnus Riiber gikk ut som nummer tre i langrennsløypa under lørdagens kombinertrenn, 42 sekunder bak Ryota Yamamoto og 11 sekunder bak østerrikeren Stefan Rettenegger.

De sekundene hentet Riiber raskt inn, og ved 3,6 kilometer var de tre samlet. Riiber viste klasse, og to kilometer før mål rykket nordmannen i fra og parkerte konkurrentene.

Dermed vant Riiber lørdagens kombinertrenn i Ruka med tiden 24:26:7. Riiber gjorde som Johannes Høsflot Klæbo klarte tidligere lødag og tok sin 50. seier i verdenscupen.

– Jeg åpnet relativt fort for å ta igjen østerrikeren foran meg som holdt et relativt høyt tempo, helt til han ikke gjorde det lengre. Da var jeg litt usikker på om jeg skulle gå for det eller vente på de andre og ta det på avslutningen, men jeg skrudde opp farten litt og fikk luke, sier Riiber i et intervju med rettighetshaver Viaplay.

– Vilt maksnivå

STOR PRESTASJON: Jarl Magnus Riiber kan feire etter kombinertseieren i Ruka. Foto: Terje Pedersen / NTB

Sportsjef Ivar Stuan skryter av hva 25-åringen får til i langrennssporet.

– Han har et maksnivå i bakken som er helt vilt. Han er ne veldig god skihopper og en fantastisk skiløper. Han har gått rundt her med rødt startnummer i dag, som betyr at han er den beste skiløperen, sier Stuan til Viaplay.

Syk Oftebro på pallen

Det ble en sterk dag for de norske kombinertgutta. Jens Lurås Oftebro startet som nummer fem, men gikk et godt løp og kom i mål som nummer tre. Tyske Julian Schmid tok andreplassen, to sekunder foran Oftebro.

Etter rennet fikk Oftebro hjelp av det medisinske apparatet, men ifølge sportssjef Stuan gikk det bra med kombinert-løperen.

Kombinertløperen slet med magesmerter og magetrøbbel før og under rennet.

PALLEN: Jens Lurås Oftebro i aksjon under langrenn kombinert menn i Ruka lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hadde han vært helt frisk tror vi det kunne blitt en monsterduell fremme der, men nå fikk Jarl det akkurat som han ville, sier Stuan til Viaplay.

Jørgen Graabak startet langt bak på en 22.-plass, men havnet på 8.-plass, ett minutt etter Riiber. Einar Lurås Oftebro ble nummer 20 – 2.33 minutter bak. Espen Bjørnstad endte på 23.-plass, mens Espen Andersen ble nummer 31.