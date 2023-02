Riiber med fin gest etter VM-gullet: – De er med meg

Den norske kombinertkongen Jarl Magnus Riiber gikk ut på delt førsteplass med japanske Ryota Yamamoto etter hoppingen.

Tetduoen hadde da 25 sekunders forsprang på tyskeren Julian Schmid.

Allerede etter den første langrennsrunden hadde Riiber skaffet seg en solid luke til japaneren. Dermed ble løpet en ren triumfferd for nordmannen.

Jarl Magnus Riiber showet foran publikum etter at gullet var sikret. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg er utrolig lettet. Når sesongen har gått i grus grunnet sykdom, er det godt å komme tilbake og vise hvem som er sjefen. Jeg har hatt en selvtillitsknekk, sier Riiber til TV 2.

– Det er en utrolig følelse. Når alt annet går i dass, så er det deilig å ro det inn med et gull her.

Oslo-gutten har hatt en trøblete oppladning til VM, hvor han har slitt med sykdom. Lenge slet han med en parasitt i magen, noe han fortalte om til TV 2. I tillegg mistet han nylig begge sine besteforeldre på samme dag.

Riiber pekte opp mot himmelen i det han krysset mållinjen.

– De er med meg på rundene i dag når ting blir litt tøft, sier Riiber og tenker på besteforeldrene.

– Jeg kommer inn der foran masse mennesker på tribunen og jeg ser opp på fjellene med solen over. Det var magisk.

Kombinertsjef Ivar Stuan ble emosjonell etter triumfen.

– Det var helt magisk. Jeg blir så rørt. Det er en historie bak. Med Jarl er det alltid noe. I minnestunden for besteforeldrene fortalte Jarl at han og bestefaren hadde et prosjekt. Og det prosjektet er nå, sier Stuan til TV 2.

Sport-og landslagssjef Ivar Stuan var stolt og rørt etter Riibers triumf. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Lurer på hvorfor jeg driver med det her

Det er tredje VM på rad at Riiber vinner individuelt gull. Nordmannen innrømmer at han likevel har vært utrolig nervøs de siste dagene.

– Jeg har vært utrolig nervøs helt siden første trening her nede. Jeg lurte på hvorfor jeg driver med det her. Det er ikke noe gøy å vente. Det ble en lang dag, sier Oslo-karen.

Julian Schmid tok sølvet foran Franz-Josef Rehrl. Schmid var 19.4 sekunder bak Riiber, men nordmannen tok seg god tid til å feire på oppløpet.

Disket

Ingen av de andre nordmennene klarte å blande seg inn i medaljekampen. Jørgen Graabak ble nest beste norske på åttendeplass. Jens Lurås Oftebro ble nummer 16 og Espen Andersen nummer 17.

Simen Tiller hoppet 98 meter i mesterskapsdebuten, men ble diskvalifisert i dresskontrollen og fikk dermed ikke gå langrennet.