Riiber: – Jeg var veldig klar for å legge opp

– Det har vært opp og ned, sier Jarl Magnus Riiber til TV 2 etter andreplassen i fredagens verdenscupåpning i Ruka.

Etter å ha fått skulderen ut av ledd under den provisoriske omgangen, var frustrasjonen stor hos kombinertstjernen.

– Jeg var veldig klar for å legge skiene på hyllen – rett og slett å legge opp i går. Jeg tenkte at dette ikke var liv laget, sier Riiber.

Den eneste løsningen på problemet blir en operasjon.

– Det får jeg ikke til i morgen, så da er det en risiko jeg selv må ta og ha lyst til å gå ut og konkurrere, sier Riiber.



– Når blir det en operasjon?



– Jeg håper at jeg klarer å berge meg gjennom sesongen og få satt en dato rett etter verdenscupen i Trondheim i mars. Så får vi stramme opp og gjøre en enda bedre jobb enn forrige gang.



TRIPPEL NORSK: Jarl Magnus Riiber, Jens Lurås Oftebro og Jørgen Graabakk. Foto: Harald Steiner / Bildbyrån

– Mange følelser



Riiber, som var usikker til fredagens start, stilte likevel.

– Det var mange følelser rundt det. Jeg har hatt et litt lenger sykdomsavbrekk og ofret ganske mye for å komme tilbake i form og komme hit i det hele tatt, så det å snuble på startstreken etter et fantastisk hopp, blir man paff av, sier Riiber.

– Det er gøy å konkurrere, men ikke hele tiden å konkurrere med premisser, legger han til.

Det lagkamerat Jens Lurås Oftebro gikk til topps foran Riiber etter en solid avslutning på langrennet i Ruka.

– Alt fokuset i dag ble ikke å gjøre noe jeg ikke skal gjøre. Padlearmen skulle ikke for langt ut, jeg måtte passe på at ingen tråkket på staver. Jeg måtte konstant kjenne at dette kjennes greit ut. Da det begynte å nærme seg avslutning, følte jeg meg bra, sier Riiber.

Fryktet sykdom

Det var heller ingen optimal oppladning for Oftebro.

– Jeg følte meg ikke så bra i går, så da var jeg nesten redd for at jeg måtte fly hjem. Da er det ganske sykt å stå på toppen av pallen, sier Oftebro til TV 2.

– Jeg har vært litt sliten etter konkurransene på Beitostølen, så jeg følte meg ikke hundre prosent, så jeg har ikke gått på ski etter det. Første gangen var da jeg var på førsterunden her, så det er litt spesielt, forteller Oftebro.

NORGE PÅ OPPLØPET: Jens Lurås Oftebro tok seieren i Ruka. Foto: Harald Steiner / Bildbyrån

TV 2 møter vinneren ikledd sammenlagttrøyen.

– Det var en sulten ulv (Riiber) på andreplass som bor i leilighet med meg, så han vil ha tilbake trøyen og vise at han er best. Jeg tipper at det skjer, sier Oftebro om sammenlagtledelsen.



Jørgen Graabak tok tredjeplassen bak Oftebro og Riiber.