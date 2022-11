Rett etter OL byttet han ut skiskyttergeværet med automatvåpen i tre måneder

Se skiskyting tirsdag: 20 km, menn kl. 12:30 på TV 2 Direkte!

Det har vært et spesielt år for Dmytro Pidrutsjnyj. Ukraineren skal stå på startstreken under sesongåpningen for skiskytterne i Kontiolathi, men oppladningen har vært utenom det vanlige.

Rett etter OL i februar dro nemlig 31-åringen hjem til Ukrainia for å ta del i krigen mot Russland.

– Jeg var i militæret fra 25. februar til 5. juni. Da trente jeg ikke med skiskyttervåpen, bare med automatvåpen, sier Pidrutsjnyj til TV 2.

Våpenet han ble trent opp i er konstruert for å drepe. Heldigvis har han unngått å havne i situasjoner der det trengs.

VERDENSMESTER: I 2019 vant Pidrutsjnyj 20-kilometeren i VM. Foto: TT NEWS AGENCY

– Jeg brukte våpenet, men bare på papirskiver og ikke mennesker. Vi trente mye, slik at vi kunne være klar for alt, forteller han.

Overgangen fra OL i Beijing til å bidra i forsvaret av hjemlandet var stor.

– Det var som et annet liv. En dag var jeg i OL, og to dager senere var jeg hjemme og en del av krigen.

– Hver dag er vanskelig

Han er fra det vestlige Ukrainia, og var med å beskytte hjembyen sin. Byen har sluppet unna den verste offensiven fra Russland, men det har vært to-tre rakettangrep, forteller Pidrutsjnyj.

For verdensmesteren fra 2019 på 20-kilometeren har det vært langt fra enkelt å se landet være midt under en krig.

– Hver dag er vanskelig for meg. Jeg sender melding når jeg står opp hver morgen sender jeg melding til min venn som står i frontlinjen. Vi ber for dem og familien, hver dag er vanskelig for meg og laget.

FOKUSERT: Dmytro Pidrutsjnyj er klar for å gå for Ukranias ære kommende sesong. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

En av vennene hans i krigsherjede Kherson tilbrakte én måned på sykehus.

– Jeg har ikke mistet noen av mine venner, men jeg kjenner mange som har, sier 31-åringen tydelig preget.

I det siste har Russland målrettet angrepet strømforsyningene i Ukraina, og familien har måtte klare seg med en generator i flere dager.

– Kan det være at du blir kalt inn igjen til militæret?

– Jeg håper jeg slipper å dra tilbake i militæret, men jeg vet ikke hva som vil skje. Kanskje jeg må, jeg vet ikke. Situasjonen er bedre enn i vår, og jeg håper laget vårt og jeg slipper å dra.

Boikotter om russerne inviteres

Nå er det verdenscupåpningen som gjelder, men krigen preger fortsatt hverdagen for det ukrainske laget.

– Det er veldig viktig for Ukraina at vi er her. Vi prøver å snakke om situasjonen med andre, fordi folk må vite hva som skjer. Vi får støtte fra hele verden, og det er veldig fint for laget vårt å høre. Uten det kan vi ikke vinne den krigen.

Russiske og belarusiske utøvere er utestengt fra verdenscupen.

– Jeg syns det er riktig at Russland og Belarus ikke er her. Hvis de får komme, så kommer vårt lag til å boikotte, sier Pidrutsjnyj klart og tydelig.

Han har ingen kontakt med de russiske skiskytterne.

– Vi var vel ikke venner, men noen ganger snakket vi om livet. Etter februar har jeg ikke snakket med dem.