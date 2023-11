Rekrutten hylles: – Et eksempel til etterfølgelse

SEIERSGLIS: De norske skiskytterkvinnene kunne glise bredt for seier på stafetten. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Skiskytterkometen Marthe Kråkstad Johansen har tatt verdenscupen med storm og hylles nå av både ekspert og lagvenninner etter nok et imponerende renn.

For med 8. plass på normaldistansen søndag og en plettfri etappe i sin første verdenscupstafett, som endte i norsk seier, har Marthe Kråkstad Johansen tatt skiskytingssirkuset med storm.

– Jeg hadde trodd at jeg kunne levere gode løp på en god dag, men at jeg står her nå og kan yppe meg mot verdens beste skiskyttere det … det er så stas det!, gliser Kråkstad Johansen til TV 2 etter onsdagens triumf.



REKRUTTEN IMPONERTE: For en stafettdebut for Marthe Kråkstad Johansen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Mo i Rana-jenta innrømmer at hun kjente det på kroppen før sin første stafett.

– Det var veldig morsomt. Jeg kjente litt på nervene før start, men jeg følte jeg klarte å holde hodet kaldt og gjøre jobben. Jeg føler jeg er ganske sterk mentalt, og liker egentlig veldig godt dueller, sier hun.



SEIERSKLEM: En god klem fra lagvenninne Juni Arnekleiv når seieren var sikret. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Hylles av lagvenninnene

Sammen med «veteranene» Ingrid Landmark Tandrevold og Karoline Knotten har Kråkstad Johansen og Juni Arnekleiv fått en pangstart på sesongen. De mer erfarne lagvenninnene er fulle av beundring over hvordan den nye duoen har kommet inn og levert fra første stund.

– Jeg er så imponert og stolt. Marthe bare går inn med en helt uredd holdning, noe som er skikkelig inspirerende. Hun er virkelig et eksempel til etterfølgelse. Hun går inn og tar styringa som om hun ikke har gjort noe annet, sier Landmark Tandrevold til TV 2.



– Det er helt vilt hvor gode de lagvenninne mine er. Marthe og Juni (Arnekleiv, journ.anm.) er nykommere og veksler ut i tet. De virker litt nervøse før start, men så kommer vi til konkurranse og de er bare helt på og gjør jobben, sier Knotten.

KNALLDEBUT: 24-åringen fra Mo i Rana høster ros fra både lagvenninner ogeksperten. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Også TV 2s skiskytterekspert Ole Einar Bjørndalen er full av lovord om Mo i Rana-jenta.

– Det er veldig imponerende det hun gjør. Vi vet at hun er ekstremt god på standplass. Men det må også vises i konkurranse, og det gjør Marthe til 20 i stil, sier Bjørndalen.

Ekspert tror på stafett-endring

Kråkstad Johansen er til vanlig en del av rekruttlandslaget, men mye tyder nå på at hun blir å regne med i verdenscupen også i tiden som kommer.

– Jeg har trent veldig godt i år, har turt å trene mer, hatt en god plan og egentlig bare jobbet på, sier 24-åringen.



Men selv om hun har følt seg bra, kunne hun ikke i sine villeste fantasier sett for seg hvordan de siste dagene ville gå.

– Man blir litt målløs og fri for ord. Nå får vi gå for topp seks individuelt, smiler Kråkstad Johansen.

– Topp seks er absolutt innen rekkevidde, sier lagvenninne Knotten og ser bort på Ranværingen med glimt i øyet.

– Fortsetter du å levere på et sånn her stabilt nivå, så kan du fort være helt i toppen, legger hun til.

Landmark Tandrevold er sikker i sin sak.

– Nå tror jeg hun har etablert seg ganske greit. Heldigvis er det ikke jeg som tar ut lagene. Men Marthe var med oss elitelaget på samling i høst og viste allerede der at hun holder et helt enormt tempo. Så det blir mer av Marthe i vinter, gliser 27-åringen.

EN KVINNE Å REGNE MED: Forhåpentligvis får vi se mer av Marthe Kråkstad Johansen i vinter. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Det forventer også Bjørndalen, som mener Kråkstad Johansen nå har gjort førsteetappen til sin i tiden som kommer.

– For meg er hun den klare førsteetappeløper i fremtiden også. Knotten har jo vanligvis brukt å gå de, men nå vil jeg foretrekke Kråkstad, sier han.

Arven etter skiskytterlegendene

Mange har vært spente på hvordan det norske kvinnelaget ville prestere etter at Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland la opp etter forrige sesong.

– Mange? Alle har lurt på det, ler Tandrevold, før hun fortsetter:



– Det har vært utrolig gøy å få en så god start. Vi har bygget opp et bra lag og en god spirit hvor vi har det veldig gøy sammen. På stafetten gikk vi ut for å «play the game», bare angripe og være helt rå skiskyttere. Det tror jeg er en holdning vi skal ta med oss videre.



JUBELSCENER: God stemning på pallen etter stafettseieren i Østersund. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Lagets andre veteran ser svært lyst på fortsettelsen.

– Norsk kvinneskiskyting er virkelig «on a raise». Bare se på det laget i dag, så sitter det to jenter igjen på hotellet som også leverer enormt. I tillegg er det en skokk av ekstremt talentfulle kvinner som går IBU. Så dette lover godt, sier Knotten.

– Det her er litt typisk i skiskyting. Når noen legger opp så kommer det noen unge som imponerer og er klare for å ta over stafettpinnen, legger hun til.

Norges ankerkvinne tror mange av de andre nasjonene har blitt overrasket over det de norske har levert så langt.

– Jeg tror også de andre lagene legger merke til det. At «jøss, her var kanskje Norge litt mer med enn vi hadde sett for oss». Det var ganske mange andre lag på papiret som var større favoritter enn oss i dag. Vi viste at det var mulig nå i Östersund. Vi får bygge videre på dette, smiler Tandrevold.