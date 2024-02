Reagerer på parodirenn: – Burde blitt stående

Kvinnens 20km med skibytte ble kansellert etter en arrangørskandale.

Halve feltet gikk feil etter at en løypevakt ikke hadde fjernet mønepannene.

Astrid Øyre Slind ledet med over 13 sekunder på Weng ved skibyttet, men ved neste passering var hun langt bak.

– Jeg følte meg sprek og tenkte jeg skulle prøve å lage litt show. Plutselig så jeg Heidi foran meg på skøytingen. Jeg skjønte på en måte hva som hadde skjedd, men løypa var jo sperret da jeg gikk der. Jeg turte ikke å gå forbi, for det pleier å være klink disk. Da blir det bare rot, sier hun til TV 2.

Hun legger ikke skjul på at det er bittert.



– Det er så mange som står på for å få et bra NM. Kjører åtte timer for å gå et skirenn liksom, og så blir det en parodi. Da skulle jeg heller trent til verdenscupen. Det er første gang i livet at jeg er i posisjon til å vinne et NM, poengterer Øyre Slind.

STEILER: Astrid Øyre Slind. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Kunne bare stått

Samtidig mener 36-åringen at rennet ikke nødvendigvis hadde trengt å bli kansellert.

– For min del kunne resultatet bare stått. Så hadde man tatt det for det det var. Jeg hadde heller tatt et sølv enn et avlyst renn. Men så skjønner jeg at de som arrangerer ikke vil stå for at det bare blir rot heller, sier veteranen til TV 2.



Rennleder Torbjørn Broks Pettersen tok imot Heidi Weng og Astrid Øyre Slind, og dem beskjeden om at medaljene ville utebli.

Førstnevnte tok ikke beskjeden særlig tungt for sin egen del, men kommer med en klar beskjed.



– Jeg synes mer synd på de som arrangerer dette. Det er også ekstremt synd på de som kjemper for plasser til å gå World Cup på hjemmebane, sier Weng til TV 2.

Ane Appelkvist Stenseth (28) mener resultatet burde blitt stående.

– Det er skikkelig kjipt. Det er kjedelig å gå feil, og tape plasseringer på det. Men man har jo gått 20 kilometer, så jeg tenker at det burde blitt stående. Jeg er usikker på om det var det rette å gjøre, sier 28-åringen.



– Helt uproblematisk

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad støtter på sin side avgjørelsen til juryen.

– Jeg synes det er helt uproblematisk at dette blir kansellert, da det blir ren spekulasjon hvordan dette rennet ville endt til slutt.

– Samtidig er det en del løpere som bryter rennet eller skrur av bryteren helt når de skjønner hva som har skjedd, så da tenker jeg det er greit å kansellere. Pallen tror jeg imidlertid ville blitt lik, mener Skinstad.