Reagerer på bråk: – Rydd opp!

– Jeg tenker det skjer altfor ofte.

Det sier skiskytter Johannes Thingnes Bø om situasjonen i Norges Skiforbund.

Alpinistene er misfornøyde, og Johannes Høsflot Klæbo har ikke signert en ny avtale med Skiforbundet.

Hans tidligere smører har kommet med påstander om uholdbare forhold.

Skiskytteren er spesielt kritisk til at konfliktene har blitt offentlige.

– I mine øyne er det en stor svakhet hvordan de klarer å få dette medieskapt så tydelig. Vi har våre diskusjoner på Skiskytterforbundet også, men de holder vi innad. Vi er ikke i nærheten av det nivået der, sier Thingnes Bø.

KRITISK: Johannes Thingnes Bø er kritisk til måten konflikter har blitt håndtert i Norges Skiforbund. Skiskytterlandslagets nye smøretrailer i bakgrunnen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Han mener Skiforbundet er helt avhengig av å få løst situasjonen.

– Det er noe de må rydde opp i en gang for alle, uavhengig av om Klæbo får en signert kontrakt eller ikke, mener stryningen.

Generalsekretær i Skiforbundet, Arne Baumann, og langrennssjef Espen Bjervig er forelagt Thingnes Bøs utspill.

– Det har dessverre de siste årene vært flere saker rundt Norges Skiforbund langrenn med negativ vinkel, og jeg er enig med Johannes Thingnes Bø at vi må bli flinkere til å løse uenigheter internert og ikke føre sakene gjennom media, skriver Bjervig til TV 2.

Espen Bjervig har opplevd flere stormer som langrennssjef. Her sammen med TV 2s langrennsekspert Petter Northug. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Dette kan selvfølgelig til tider være krevende, men vi har en velfungerende og fantastisk organisasjon, et sportslig apparat og løpere som holder fokus på våre oppgaver og leverer topp resultater på alle plan, fortsetter den avtroppende langrennstoppen.

Baumann svarer følgende til TV 2:

– Johannes har rett i at media skriver mange saker om Skiforbundet, flere av dem med negativt fokus.

– Vi er på mange måter heldige som er i en situasjon der media er opptatt av hva vi driver med, og som viser det enorme engasjementet vi har i forbundet, både på godt og vondt, sier generalsekretæren.

Han peker på at de er et stort særforbund, med sju grener.

– Heldigvis foregår det mye positivt også, både i toppen og bredden. Men mange av de negative sakene skulle vi vært foruten, og dette er selvsagt noe vi har fokus på, sier Baumann.

– Lei av å prate om det

Han mener at Klæbo har en svært viktig rolle i norsk langrenn.

VIKTIG: Johannes Thingnes Bø mener at Johannes Høsflot Klæbo har en veldig viktig rolle i norsk langrenn. Foto: Ole Martin Wold/NTB

– Det er umulig å utelate ham fra start. Han kommer til å være med å vinne og bidra til økt rekruttering i Norge i alle år fremover. Man må ta vare på fellesskapet selvfølgelig, men det viktigste er å vinge de beste inn sånn at de kan vinne og hjelpe Norge til å være best.

Thingnes Bø forteller at skiskytterne ikke lar seg påvirke av konfliktene.

– Vi snakket kanskje om det for fire-fem år siden, men nå er vi lei av å prate om det. Nå snakker vi ikke om langrenn lenger.

Godt støtteapparat

Thingnes Bø mener det er klare grunner til hvorfor skiskytterlandslaget har unngått konflikter.

GOD STEMNING: Johannes Thingnes Bø forteller at skiskytterlandslaget har unngått konflikter. Her er han avbildet i forbindelse med at skiskytterlandslaget fikk ny smøretrailer. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Vi har diskusjoner, men vi har et veldig godt støtteapparat og mange som har jobbet der over mange år. Vi har i mange år på rad samarbeidet godt med markedssiden, med trenerteam, styret, det har vært en kjempefin dynamikk mellom alle. Alle vet sin plass i økosystemet vårt. Da blir det lite krangel. Vi får gode resultat, sier 30-åringen.

Han roser skiskytternes støtteapparat.

– Det vi er mest opptatt av er toppidretten, vi skal ha penger til gode fysioterapeuter som ofte er med på tur. At vi skal ha et smøreteam som har den beste arbeidsplassen og kan gjøre det de kan for å stille oss best mulig på start og har trenere som støtter og hjelper oss. Og bidrar til at vi skal bli bedre.

Thingnes Bø forteller at utøverne tenker lite over det som skjer rundt prestasjonene.

– Vi vet alt som foregår i bakgrunnen med bestilling av flyreiser, hotell, organisering og alt. Det tar vi litt for gitt for det er ikke så mye vi tenker over. Vi har et enormt bra støtteapparat i ryggen og det er garantert derfor vi har såpass mange gode helt i toppen, avslutter han.