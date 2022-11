Råsterk Tandrevold: – Mange som ikke har hatt troen på oss

Se verdenscupåpningen på TV 2 Direkte og Play!

Ingrid Landmark Tandrevold fikk en strålende start på årets verdenscup og viste krefter på standplass. Dette er første gang hun skyter feilfritt på en normaldistanse i karrieren.

– Jeg er skikkelig fornøyd. Jeg fikk sekunderinger på at jeg ikke helt holdt min beste fart i sporet, og det var jeg egentlig forberedt på etter å ha vært litt syk og ikke hatt den oppkjøringen som planlagt de siste ukene, sier Tandrevold til TV 2.

Kommentatorene i fyr og flamme: – Nå må du gå!

– Vanligvis pleier det å gå rett vest da, fordi jeg bare mister hodet. Men i dag klarte jeg å tenke at jeg måtte få til det jeg skulle på skytebanen, så kunne det bli et bra resultat, utdyper hun.

– Mange som ikke har hatt troen på oss

Tandrevold tok 2. plassen bak svenske Hanna Öberg som vant overlegent med 36,5 sekunder. Italienske Lisa Vittozzi ble nummer tre.

I fraværet av de profilene Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff har kanskje forventningene til kvinnelandslaget ikke vært som tidligere sesonger. Det kunne se ut som at TV-produsentene hadde tenkt i de baner, da det var lite norske i TV-ruta.

– De filmet ikke så mye av Johannes Thingnes Bø i går heller, så jeg tar det ikke personlig, sier Tandrevold spøkefullt før hun legger til:

– Det er veldig mange som ikke har hatt troen på oss i år, og jeg føler kanskje i perioder er de eneste som har hatt troen på oss er oss selv. Men det er også det viktigste at vi innad i laget har troen på laget, og at vi kan være med på pallen i verdenscuphelgene og helt fra starten. Jeg tror vi skal få en god sesong.

– Helt vanvittig

– Det er imponerende. Å skyte 20 av 20 i åpningsrennet er helt vanvittig, konkluderer TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

Med tre fulle hus i banken gikk Tandrevold inn til siste skyting med håp om pallplass, og kanskje til og med seier.

Der gjorde hun nøyaktig som hun skulle, fikk ned de siste fem blinkene og sørget for feilfri skyting i verdenscupåpningen.

– Det er helt praktfullt! 20 blinker, hvor ofte skjer det med Ingrid Landmark Tandrevold?!, for et løp hun har gjort, herlighet for en skyting, utbryter TV 2s kommentator Harald Bredeli.

– Det er en ny vår på høsten for Tandrevold. Nå må du gå!, følger ekspertkommentator Ole Kristian Stoltenberg på.

Men med kun én bom på fjerde skyting for svenske Hanna Öberg gikk hun ut med en ledelse på 29,2 sekunder til Tandrevold.

Öberg imponerte i sporet og slo Tandrevold med 36,5 sekunder, selv med én bom.

Mistet sesongstarten

Tandrevold har hatt det noe trøblete i forkant av sesongen, og måtte stå over sesongstarten på Sjusjøen tidligere i november grunnet forkjølelse.

Da satset hun på å rekke verdenscupstarten i Kontiolahti, noe hun gjorde og hvor hun viste at hun er å regne med fra start av denne sesongen.

– Man bygger selvtillit med de gode seriene man får til, og særlig fornøyd er jeg med det jeg fikk til på stående i dag som har vært min store utfordring. Jeg får ta det med meg, sier Tandrevold.

Knotten nest beste norske

I fraværet av Tandrevold, Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff tok Karoline Knotten to av to mulige seire i sesongåpningen på Sjusjøen. I verdenscupåpningen gikk det ikke helt som ønsket med tre bom totalt. Hun endte som nummer 27.

– For meg selv så er det ganske ræva, det er skikkelig dårlig. Men det er ikke så ille, det er det som er så dumt. Det er den første bommen tar jeg, den er grei. Men den siste stående, da stilte jeg meg opp og følte jeg fikk en blackout. Jeg var ikke tilstede i det hele tatt. Det skjer, men det er sjukt irriterende, sier Knotten.

Karoline Knotten var fornøyd med den fysiske formen, men manglet litt på skytingen. Foto: Marte Christensen, TV 2.

– Jeg er egentlig ganske fornøyd med skigåingen. Jeg har krefter, og jeg kunne kjenne på sisterunden at jeg har krefter. Jeg må bare bli litt tøffere, sier Knotten med et smil.

Ida Lien ble nummer 41, Karoline Erdal 45, Emilie Kalkenberg 49 og Ragnhild Femsteinevik nummer 68.