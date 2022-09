Råsprek Bjørndalen jublet etter motbakkeløp

Skiskytterlegenden er blitt 48 år, men beviser at han fortsatt er sprek. Kjempesprek!

– Hvor mye brukte jeg? Hva var tida? Kom jeg under ti?

Ole Einar Bjørndalen stupte over målstreken i velkjent stil. Pesende lå han sammenkrøllet på bakken noen små sekunder før han spratt opp og ville ha fakta servert: Hadde han klart å komme under 10 minutter?

Ja, med to sekunders margin. 9.58!

- Yes, yes, yes! lød det fra skiskytterkongen.

Stedet er Vesletjenn, rett oppi lia der Ole Einar Bjørndalen vokste opp på Simostranda. Det var her han la grunnlaget for sin eventyrlige karriere.

En gang i året arrangeres det nå Bjørndalens motbakkeløp her. I tillegg er det turmarsj for ikke-racere. Og den går faktisk innom gården på Kutoppen der Ole Einar vokste opp.

Bjørndalens turmarsj passerer barndomshjemmet Foto: Ernst A. Lersveen/TV 2

– Jeg har trent i denne motbakkeløypa fra Knutsplassen til Vesletjenn siden jeg var sju-åtte år til jeg ble 15-16. Vi var en gjeng som møttes her hver tirsdag. Da var det intervalløkter eller testløp. Og som du ser: Denne traseen blir aldri utslitt!

Motbakkeløypa er snaue to kilometer lang med 225 høydemeter. Den går på skogsvei, men har partier med mye stein.

Har selv rekorden

Løyperekorden satte Ole Einar Bjørndalen selv som 18-åring med tiden 9.07. Rekorden overlevde også denne gang. Og kun to løpere var raskere enn rekordholderen i søndagens løp:

August Hovde, Gjøvik 9.44

Dag Sander Bjørndalen, Simostranda 9.56

Ole Einar Bjørndalen 9.58

– Du virket særdeles fornøyd med 9.58, jublet jo mer enn da du vant verdenscuprenn?

– Ja, jeg er kjempefornøyd. Jeg nærmer meg jo femti og da er i mitt hode 9.58 av meg nå jevngodt med 9.07 som 18-åring! Dette er et løp hvor du må ha styrke i beina og være litt rå. Det er kort, men hardt løp, avslutter Ole Einar Bjørndalen, som hadde med kona Daria og datteren Xenia opp til toppen. Men deres tempo var litt roligere...