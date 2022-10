Rant inn med absurde bilder: – Det tok av

– Det er en god gammeldags «mullet», sier McGrath til TV 2 og ler.

Eller «hockeysveis», som det gjerne også kalles. Motivasjonen bak den nye frisyren stammer fra fascinasjonen for den australske golfspilleren Cameron Smith, som vant The Open i sommer.

– Jeg hadde tenkt litt på det, men så kom Lucas (Braathen, journ.anm) bort til meg på New Zealand. Helt tilfeldig og uten forvarsel spurte han meg om vi skulle få mullet-sveis. Jeg bare: «vet du hva? Ja!»

– Moren til Lucas, som bor i New Zealand, hentet oss og kjørte oss ned til sentrum. Vi spiste burger, og så klippet vi oss.

MULLET: Cameron Smiths hårfrisyre fascinerte McGrath. Foto: Matt York / AFP

Ellevill respons

Lagkamerat Timon Haugan ble hyrt inn som fotograf. Øyeblikket skulle foreviges i form av en snutt på Instagram.

Det endte slik:

– Det var gøy. Uten å si det håpet vi jo at folk skulle begynne å klippe seg. Og meldingene rant inn. Jeg tror i hvert fall jeg fikk godt over 100 meldinger. Det tok av i mye større grad enn hva vi hadde trodd på forhånd.

Knekken

Det månedslange treningsoppholdet på New Zealand ble viktig for 22-åringen. Han hadde en fjorårssesong han knapt kunne drømt om på forhånd. Så kom nedturen.

– Jeg fikk jo skikkelig knekken i fjor. Jeg fikk korona rett etter verdenscupfinalen og slet med motivasjonen. New Zealand var helt konge for meg. Jeg fikk et skikkelig spark i ræva på hvor gøy jeg synes dette er. Nå er jeg i god fysisk form og mentalt på et godt sted, sier McGrath.

BLODSLIT: TV 2 møtte McGrath på Olympiatoppen. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Luften går ut av ballongen

– Vi har hørt flere alpinister snakke om at de sliter med motivasjonen. Hvorfor tror du at det er slik?

– Vi har én til to måneder i året hvor vi ikke forbereder oss til det vi driver med. Sesongen på ski er lang. Vi begynner i oktober og slutter i mars, så man blir veldig utbrent. I den perioden vi er i nå, gjør man seg klar til renn. Så kjører man renn, og når man da er ferdig går luften veldig ut av ballongen, forklarer han.

Rant inn med absurde bilder: – Det tok av

– Det er mye reising og tett program: 30-35 renn hvert år, og alle krever ganske mye. Så man rekker å bli rimelig utbrent før mars kommer. Jeg er sikker på at jeg kommer til å si at jeg er sliten og trenger ferie neste år også, fortsetter alpinkometen.

HØYDEPUNKT: Nordmannen tok sin første verdenscupseier i Flachau i mars. Foto: Piermarco Tacca / AP

Mullet og bart

Nå gleder han seg stort til sesongstarten i Sölden. McGrath sier årets første renn blir med mullet-frisyren.

– Både meg og Lucas kjørte dritbra etterpå vi tok den. Går det bra i Sölden, holder jeg den ut sesongen, fastslår han.

– Får du med hele laget?

– Jeg tror ikke jeg får med hele laget på mullet, men jeg skal få med hele laget på bart, sier McGrath - som i fjor satte søkelys på menns helse gjennom å la barten gro fritt under Movember-kampanjen.

– Mullet og bart - da vet jeg ikke hvor jeg skal gjøre av meg!