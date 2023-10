Ragne Wiklund: – Det er veldig synd at det har blitt sånn

FJELLVEIEN, BERGEN (TV 2): Ingen tilgjengelig is i Norge og laber TV-interesse til tross: Ragne Wiklund (23) er positiv før sesongstarten.

Førstkommende helg går Ragne Wiklund sesongens første 3000 meter på skøyter.

TV 2 tok en prat med fjorårets verdensmester på samme distanse før hun prøvde seg opp stupbratte Stoltzekleiven i Bergen.

Hun kom direkte dit fra et tolvdagers treningsopphold Nederland.

– Jeg tror formen er bra. Jeg har hatt noen veldig gode økter, hvor jeg har fått gått fort.

I MÅL: Ragne Wiklund har nettopp kommet i mål, på tiden 10.42, etter et blodslit av de sjeldne. – Litt av en gjennomkjøring. Herregud! Lød dommen på toppen. Foto: Rasmus Lie / TV 2

Wiklund er verdensmester på skøyter og en svært habil orienteringsløper, med flere NM-medaljer i bagasjen.

For det fikk hun Ekebergs Ærespris i 2023.

Med det ble hun den første skøyteløperen som fikk utmerkelsen – som av mange regnes som en av norsk idretts gjeveste – siden Bjørg Eva Jensen i 1980.

– Det er en stor del av min personlighet og hvem jeg er. Det gir meg ekstra glede og motivasjon, sier Wiklund om hvorfor hun er så allsidig og bruker joggeskoa masse i treningsarbeidet.

Foto: Markus Engås / TV 2

Wiklund forteller at hun har økt treningsmengden og antall døgn i høyden siden i fjor.

– Jeg håper det gir resultater.

– I år er det flere mesterskap og mange ting å jage etter. Hvis jeg kan være i nærheten av det jeg klarte i fjor, så er jeg kjempefornøyd. På trening i år har jeg vært veldig solid.

Ikke bare fryd og gammen

Problemer med isen i Stavanger har gjort at landslaget har måttet dra til utlandet i oppkjøringen.



I tillegg åpner ikke skøyteperioden i Vikingskipet før i november.

– Nå har vi gjort om hele sesongoppkjøringen vår på grunn av mangel på is. Jeg tror alle på laget er veldig innforstått med at det ikke er optimalt, men at vi må gjøre det beste ut av det.

I AKSJON: Ragne Wiklund har virkelig fått fart på skøytene de siste årene. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Hun fortsetter:

– Også resten av sesongen er veldig usikker med tanke på egenandeler og hvilke samlinger vi får gjennomført. Vi får bare håpe på det beste.

– Hvordan er den økonomiske situasjonen for deg?

– Premiepengene i skøyter er ikke ekstreme. Men med alle de gode resultatene jeg fikk i fjor, så tilnærmet jeg med en normal gjennomsnittslønn. For min del går det fint, men man må være på et veldig høyt nivå hvis man skal kunne dekke utgiftene gjennom en sesong. Det er veldig synd at det har blitt sånn.

TV-rettighetene: – Fortvilende og frustrerende

Foreløpig er det ingen som har kjøpt rettighetene til å vise skøyter på norske TV-skjermer.

Viaplays rettighetsperiode har gått ut. Til VG har NRK bekreftet at de har kontakt med Infront, som har kjøpt rettighetene frem til 2026 av det internasjonale skøyteforbundet ISU.

– Det er veldig synd. Vi håper alle at vi blir vist på TV-skjermen fra første verdenscuprunde. Jeg tror det blir kjempegøy og hele laget virker å være i veldig bra slag, sier Wiklund.

TILBAKE I JUNI: Ragne Wiklund mottok Egeberg Ærespris under tingmiddagen i Bergen. Foto: Geir Owe Fredheim / Norges Idrettsforbund

President i Norges Skøyteforbund, Mona Adolfsen, sier til TV 2 at Infront skal stå for produksjonen under verdenscupen på hjemmebane i Stavanger første helga i desember.



Hun liker ikke situasjonen.

– Det er to ting. For det første er det ganske fortvilende og frustrerende, særlig når du er satt på sidelinjen. Vi er ingen direkte part i dette.

SKØYTETOPP: Mona Adolfsen. Foto: Terje Pedersen

– For det andre så ønsker vi jo at folk i Norge skal se våre dyktige utøvere. Og da er det viktig med synlighet.

Økonomisk er det ingen krise, opplyser Adolfsen. Skøyteforbundet har bygget seg opp en egenkapital på 9,2 millioner kroner.

– Det er stramt, men vi har god kontroll på økonomien. Per i dag er økonomien sunn.

– Hva er innsalget ditt til folk som ikke har et nært forhold til skøytesporten, Wiklund?

– Oi, at det er veldig gøy. Det går kjempefort og er mange spennende dueller. Det kan vi love, sier 23-åringen.

– Er du litt bekymret på skøytesportens vegne?

– Jeg er litt bekymret, samtidig som jeg føler meg trygg på at med det laget og resultatene vi har nå, så kan jeg ikke skjønne at folk ikke vil synes det er gøy og spennende å se på.